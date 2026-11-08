Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor: Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı’na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Resmi Gazete’de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 8 Kasım’da gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na Anayasa’nın 106’ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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