"Geçen araçlar plakalarını düşürüyor"





Alt geçitten geçerken plakasını düşüren Recep Ak, "Yoldan herkes gibi ben de geçmeye çalıştım. Geçerken plakam suyun içinde kaldı. Çok fazla miktarda su var. Bu su için bir önlem alınmalı diye düşünüyorum. Araçların trafiğine açık bir nokta ama geçen araçlar plakalarını düşürüyor. Yol kenarına vuran plakalardan daha fazlası suyun içinde var. Çoğu araç plakasını düşürüyor, kimi kurtarıyor. Durum bu şekilde" dedi.



