Gölcük'te sağanak etkili oldu: Bazı cadde ve sokakları su bastı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Muammer Aksoy Caddesi'nde araçlar su içerisinde kaldı, belediye ekipleri çalışma başlattı.