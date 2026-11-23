Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametindeki T3 Tüneli mevkisinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 TA 3021 plakalı kamyon ile 60 ZK 477 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İstanbul yönünde ulaşım, kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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