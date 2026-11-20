Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul dahil 24 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

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Yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarı 24 ili kapsıyor

Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, gök gürültülü sağanak nedeniyle İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Hatay ve Kocaeli için sarı kodlu uyarı verildi.

Kuvvetli yağış nedeniyle ise Artvin, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Giresun, Muş, Rize, Samsun, Tokat, Tunceli, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabilecek kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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