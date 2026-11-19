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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, annesine mesaj atarak rahatsız ettiği iddiası üzerine 61 yaşındaki bir adamı arkadaşı ile birlikte evinde darp ederek ölümüne sebep olan sanık hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Yeniden yargılanan sanıklardan biri 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğerine 5 yıl hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Orhan 32 gün sonra hayatını kaybetti

Kartepe'deki olay 3 Aralık 2022 tarihinde yaşandı.

İddiaya göre Mehmet Orhan (61), olay tarihinde 16 yaşında olan Kerem B.'nin annesine mesaj atarak rahatsız etti.

Kerem B., durumu arkadaşları Asrın S.'ye (26) ve Melih M.'ye (25) anlattıktan sonra Mehmet Orhan'ın evine gitti.

Gençlerle kapıda kendilerini bıçakla bekleyen Mehmet Orhan arasında kavga çıktı.

Kavgada darp edilen Orhan, kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Orhan, 32 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Maktulün ölümünün genel beden travmasına bağlı yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması ve gelişen komplikasyonları neticesinde meydana geldiği, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda belirtildi.

3 şüpheli, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kasten öldürme suçlarından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı, ardından savcılığa sevk edildi.

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Savcılıktaki ifadelerin ardından Melih M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kerem B. ile Asrın S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki sanığa toplam 37 yıl 9 ay 10 gün hapis verilmişti

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Temmuz 2024'te görülen duruşmada, Melih M.'nin beraatine, üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin delil elde edilemediği gerekçesiyle karar verilmişti.

Asrın S.'ye Mehmet Orhan'ı kasten öldürme suçundan 25 yıl, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

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Kerem B. hakkında ise kasten öldürme suçundan, haksız tahrik hükümleri ile suç tarihinde 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle yapılan indirimler sonucunda 10 yıl hapis cezasına hükmedilmişti.

Aynı sanık, "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İki sanık hakkında hükmedilen hapis cezası böylece toplam 37 yıl 9 ay 10 gün olmuştu.

Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay, sanık avukatlarının itirazı üzerine incelediği dosyada iki sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 87. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti.

Kararı bozan Yargıtay, ayrıca Kerem B. için haksız tahrik indiriminin de uygulanması gerektiğini belirtti ve dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

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Kerem B. tahliye edildi

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, olaya ilişkin davanın yeniden görülmesine başlandı.

Tutuklu sanık Kerem B. ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmaya, diğer sanık Asrın S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını sanıklar talep etti.

Bozma kararına uyulması yönünde Cumhuriyet savcısı da görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, çocuk ve haksız tahrik hükümlerini uygulayarak sanık Kerem B.'ye 5 yıl hapis cezası verdi, tahliyesine karar verdi.

Asrın S. ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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