Yılların dostluğu Maldivler Cumhurbaşkanı’nı Kocaeli’ye getirdi: Hafız kızlardan Kur’an dinledi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, okul müdürü Fatih Karadağ ve iş adamı İsmail Karaosmanoğlu da yer aldı.

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Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) Antalya’daki liderler programının ardından 13 Kasım’da Kocaeli’ye geldi. Muizzu ve eşi Sajidha Mohamed, Başiskele’deki Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Muizzu ve eşi Sajidha Mohamed, hafızlık eğitimi alan öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan çifte Kocaeli Valisi İlhami Aktaş eşlik ederken, ziyarette Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, okul müdürü Fatih Karadağ ve iş adamı İsmail Karaosmanoğlu da yer aldı.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile eşi eşi Sajidha Mohamed hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi ve sınıfta Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi. Muizzu ve eşi, okulda kendilerine gösterilen hat eserlerini de inceledi. Karaosmanoğlu Eğitim Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle orta kısımında Hafızlık Projesi uygulanan okulun lise kademesinde ise Fen ve Sosyal Bilimler Projesi yürütülüyor.

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Muizzu çifti, okul ziyareti sırasında kendilerine gösterilen hat eserlerini yakından inceledi.

Hafızlık eğitimini yerinde görmek istedi

İsmail Karaosmanoğlu, Muizzu’nun Türkiye’ye gelmeden önce kendisini aradığını, COP31 programı sırasında ailesiyle birlikte Kocaeli’ye uğramak istediğini ve kendisine daha önce bahsettiği hafızlık eğitimi verilen okulu yerinde incelemek istediğini söylediğini aktardı. Muizzu ve eşi, okul ziyaretinin ardından İbrahim Karaosmanoğlu’nun evine geçti. Muizzu çifti, Karaosmanoğlu ailesiyle yemek yiyip sohbet etti.

Bir kongre davetiyle başlayan dostluk İsmail Karaosmanoğlu, Muizzu ile 2010’da, AK Parti Gençlik Kolları’nda görev yaptığı sırada tanıştıklarını anlattı. Türkiye’de düzenlenen gençlik kongresine eşiyle katılan Muizzu’yu o günlerde evinde ağırladığını belirten Karaosmanoğlu, bir yıl sonra kendisinin de Maldivler’e gittiğini söyledi.

İki ismin görüşmeleri, Muizzu’nun Konut ve Altyapı Bakanlığı ve başkent Malé’nin belediye başkanlığı dönemlerinde de sürdü. Muizzu Kasım 2023’te yapılan seçimlerde Maldivler Cumhurbaşkanı seçildi. Muizzu, Cumhurbaşkanı olarak ilk resmî yurt dışı ziyareti için Türkiye’yi seçmiş ve 27 Kasım’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.

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