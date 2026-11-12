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Geçen yıl kritik seviyeyi gören Yuvacık Barajı tamamen dolmak üzere: 42 milyon metreküp su var

11:43, 12/11/2026, Perşembe
AA
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Kocaeli'nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan ve 9 Kasım'da doluluk oranı yüzde 84 olarak ölçülen barajda 42 milyon 770 bin metreküp su depolandı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 11'e kadar gerileyen barajın doluluk oranı, bu yıl son 10 yılın aynı dönemindeki en yüksek seviyesine ulaştı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı, sonbahar yağışlarıyla yüzde 84 doluluğa ulaştı.


Samanlı Dağları'nın eteklerinde bulunan baraj, yaz aylarında yağışların azalması ve sıcaklıkların artmasıyla su seviyesindeki düşüşün ardından sonbaharda etkili olan yağışlarla yeniden doldu.


Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) verilerinden derlenen bilgiye göre, Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda 9 Kasım itibarıyla 42 milyon 770 bin metreküp su depolandı. Doluluğu yüzde 84'e ulaşan baraj, 2016-2026 yılları arasındaki ölçümlere göre en yüksek seviyesini gördü.



Son 10 yılın aynı dönemine ait verilere göre barajdaki doluluk 2016'da yüzde 25, 2017'de yüzde 32, 2018'de yüzde 26, 2019'da yüzde 33, 2020'de yüzde 25, 2021'de yüzde 42, 2022'de yüzde 23, 2023'te yüzde 33, 2024'te yüzde 20 ölçüldü. Barajda geçen yıl ise 5 milyon 700 bin metreküp su bulunurken doluluk kritik seviye olarak değerlendirilen yüzde 11 kaydedildi.


Barajın yüzde 84'lük doluluk oranı, önceki 10 yılın aynı dönemindeki en yüksek oran olan 2021'deki yüzde 42'nin iki katına ulaştı.


Bu durum, sonbahar yağışlarının kentin su kaynakları açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.

Barajın yıllık arıtılmış su temin kapasitesi ise 142 milyon metreküp


Yuvacık Barajı, yalnızca depoladığı su miktarıyla değil, geniş su toplama havzası ve doğal beslenme kaynaklarıyla da Kocaeli'nin su yönetiminde önemli görev üstleniyor.


Samanlı Dağları'ndan doğan Sıcakdere ve Soğukdere'nin birleşmesiyle oluşan Kirazdere üzerinde kurulu baraj, Kazandere ve Serindere'den gelen sularla da besleniyor. Kocaeli, Sakarya ve Bursa'nın bir bölümünü kapsayan 258 kilometrekarelik su toplama havzasına sahip barajın faydalı su hacmi 51,1 milyon metreküp olarak belirtiliyor.


Havzaya düşen yağışlar, dere kolları aracılığıyla baraj gölünde toplanarak su rezervlerinin yenilenmesini sağlıyor.


Barajda biriktirilen ham su, Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtıldıktan sonra şebeke aracılığıyla Kocaeli'ye ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre Yuvacık Barajı, kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini karşılıyor. Barajın yıllık arıtılmış su temin kapasitesi ise 142 milyon metreküp.

Fazla su Sapanca Gölü'ne aktarılabiliyor


Yuvacık Barajı'nın kentin içme suyu ihtiyacındaki rolü, Sapanca Gölü ile kurulan su iletim sistemiyle bölgesel boyut kazanıyor.


Kuraklık dönemlerinde Yuvacık Barajı'ndaki rezervlerin yetersiz kalması durumunda Sapanca Gölü'nden alınan su, özel iletim hattıyla Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılıyor. Böylece Sapanca Gölü, Kocaeli'nin alternatif içme suyu kaynakları arasında yer alıyor.


Su yönetimindeki sistemin diğer yönünü ise barajda su seviyesinin yükseldiği dönemlerde fazla suyun Sapanca Gölü'ne aktarılması oluşturuyor. Yuvacık Barajı'nın tam doluluğa ulaşmasıyla savaklanan su, Sapanca Terfi Merkezi'nde yapılan teknik düzenlemeyle mevcut terfi istasyonu ve boru hattının ters yönde çalıştırılması sayesinde göle gönderilebiliyor.


Mart ayında barajdan savaklanan suyun Sapanca Gölü'ne aktarılmaya başlanmasıyla Balaban Deresi ve barajı besleyen bazı dere kollarından gelen suların da Sapanca Gölü'ne ulaştırılması sağlanıyor.


Böylece kurak dönemlerde Sapanca Gölü'nden Kocaeli'ye getirilen su, yağışların arttığı ve barajın dolduğu dönemlerde yeniden göle kazandırılabiliyor. İki su kaynağı arasındaki bu bağlantı, bölgedeki su rezervlerinin birlikte değerlendirilmesine imkan tanıyor.


Sonbahar ve kış aylarında havzaya düşen yağışların barajda depolanması, yalnızca mevcut su rezervlerinin artmasını değil, yağışın azaldığı yaz aylarında da kentin su ihtiyacının karşılanmasını destekliyor.

Başlıklar :yuvacık barajıbaraj doluluk oranıkocaeli içme suyu
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Geçen yıl kritik seviyeyi gören Yuvacık Barajı tamamen dolmak üzere: 42 milyon metreküp su var

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı, sonbahar yağışlarıyla yüzde 84 doluluğa ulaştı.


Samanlı Dağları'nın eteklerinde bulunan baraj, yaz aylarında yağışların azalması ve sıcaklıkların artmasıyla su seviyesindeki düşüşün ardından sonbaharda etkili olan yağışlarla yeniden doldu.


Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) verilerinden derlenen bilgiye göre, Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda 9 Kasım itibarıyla 42 milyon 770 bin metreküp su depolandı. Doluluğu yüzde 84'e ulaşan baraj, 2016-2026 yılları arasındaki ölçümlere göre en yüksek seviyesini gördü.



Son 10 yılın aynı dönemine ait verilere göre barajdaki doluluk 2016'da yüzde 25, 2017'de yüzde 32, 2018'de yüzde 26, 2019'da yüzde 33, 2020'de yüzde 25, 2021'de yüzde 42, 2022'de yüzde 23, 2023'te yüzde 33, 2024'te yüzde 20 ölçüldü. Barajda geçen yıl ise 5 milyon 700 bin metreküp su bulunurken doluluk kritik seviye olarak değerlendirilen yüzde 11 kaydedildi.


Barajın yüzde 84'lük doluluk oranı, önceki 10 yılın aynı dönemindeki en yüksek oran olan 2021'deki yüzde 42'nin iki katına ulaştı.


Bu durum, sonbahar yağışlarının kentin su kaynakları açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.

Barajın yıllık arıtılmış su temin kapasitesi ise 142 milyon metreküp


Yuvacık Barajı, yalnızca depoladığı su miktarıyla değil, geniş su toplama havzası ve doğal beslenme kaynaklarıyla da Kocaeli'nin su yönetiminde önemli görev üstleniyor.


Samanlı Dağları'ndan doğan Sıcakdere ve Soğukdere'nin birleşmesiyle oluşan Kirazdere üzerinde kurulu baraj, Kazandere ve Serindere'den gelen sularla da besleniyor. Kocaeli, Sakarya ve Bursa'nın bir bölümünü kapsayan 258 kilometrekarelik su toplama havzasına sahip barajın faydalı su hacmi 51,1 milyon metreküp olarak belirtiliyor.


Havzaya düşen yağışlar, dere kolları aracılığıyla baraj gölünde toplanarak su rezervlerinin yenilenmesini sağlıyor.


Barajda biriktirilen ham su, Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtıldıktan sonra şebeke aracılığıyla Kocaeli'ye ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre Yuvacık Barajı, kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini karşılıyor. Barajın yıllık arıtılmış su temin kapasitesi ise 142 milyon metreküp.

Fazla su Sapanca Gölü'ne aktarılabiliyor


Yuvacık Barajı'nın kentin içme suyu ihtiyacındaki rolü, Sapanca Gölü ile kurulan su iletim sistemiyle bölgesel boyut kazanıyor.


Kuraklık dönemlerinde Yuvacık Barajı'ndaki rezervlerin yetersiz kalması durumunda Sapanca Gölü'nden alınan su, özel iletim hattıyla Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılıyor. Böylece Sapanca Gölü, Kocaeli'nin alternatif içme suyu kaynakları arasında yer alıyor.


Su yönetimindeki sistemin diğer yönünü ise barajda su seviyesinin yükseldiği dönemlerde fazla suyun Sapanca Gölü'ne aktarılması oluşturuyor. Yuvacık Barajı'nın tam doluluğa ulaşmasıyla savaklanan su, Sapanca Terfi Merkezi'nde yapılan teknik düzenlemeyle mevcut terfi istasyonu ve boru hattının ters yönde çalıştırılması sayesinde göle gönderilebiliyor.


Mart ayında barajdan savaklanan suyun Sapanca Gölü'ne aktarılmaya başlanmasıyla Balaban Deresi ve barajı besleyen bazı dere kollarından gelen suların da Sapanca Gölü'ne ulaştırılması sağlanıyor.


Böylece kurak dönemlerde Sapanca Gölü'nden Kocaeli'ye getirilen su, yağışların arttığı ve barajın dolduğu dönemlerde yeniden göle kazandırılabiliyor. İki su kaynağı arasındaki bu bağlantı, bölgedeki su rezervlerinin birlikte değerlendirilmesine imkan tanıyor.


Sonbahar ve kış aylarında havzaya düşen yağışların barajda depolanması, yalnızca mevcut su rezervlerinin artmasını değil, yağışın azaldığı yaz aylarında da kentin su ihtiyacının karşılanmasını destekliyor.

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