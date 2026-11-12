Geçen yıl kritik seviyeyi gören Yuvacık Barajı tamamen dolmak üzere: 42 milyon metreküp su var

Barajın yıllık arıtılmış su temin kapasitesi ise 142 milyon metreküp





Yuvacık Barajı, yalnızca depoladığı su miktarıyla değil, geniş su toplama havzası ve doğal beslenme kaynaklarıyla da Kocaeli'nin su yönetiminde önemli görev üstleniyor.





Samanlı Dağları'ndan doğan Sıcakdere ve Soğukdere'nin birleşmesiyle oluşan Kirazdere üzerinde kurulu baraj, Kazandere ve Serindere'den gelen sularla da besleniyor. Kocaeli, Sakarya ve Bursa'nın bir bölümünü kapsayan 258 kilometrekarelik su toplama havzasına sahip barajın faydalı su hacmi 51,1 milyon metreküp olarak belirtiliyor.





Havzaya düşen yağışlar, dere kolları aracılığıyla baraj gölünde toplanarak su rezervlerinin yenilenmesini sağlıyor.





Barajda biriktirilen ham su, Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtıldıktan sonra şebeke aracılığıyla Kocaeli'ye ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre Yuvacık Barajı, kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini karşılıyor. Barajın yıllık arıtılmış su temin kapasitesi ise 142 milyon metreküp.