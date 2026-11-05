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19 yıl önce doğurduğu bebeğini çöpe atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı

16:16, 05/11/2026, Perşembe
IHA
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Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin N.Ö. olduğu tespit edildi.

Kocaeli’de 19 yıl önce çöp konteynerinde göbek bağı boğazına dolanmış halde ölü bulunan bebeğin davasında tutuklu yargılanan annenin akıl sağlığı yerinde olduğu raporla belirlendi. Mahkeme heyeti, bebeğin ölü doğup doğmama ihtimali ve ilk alınan otopsi raporunun doğruluğuna ilişkin istenen belgenin beklenilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, göbek bağı boğazına sarılı ölü bebek, çöp konteynerine atılmış vaziyette bulunmuştu. Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bebeğin annesi Emine N.Ö. olduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Kasım 2025 tarihinde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli, İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’nde yapılan DNA eşleştirme işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Emine N.Ö., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2007 yılında olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Akıl sağlığı yerinde raporu geldi

Kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Emine N.Ö., Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS ile katılırken, avukatı Uğur Gökkoyun ve kayyım olarak atanan avukat Ayşe Pınar Eren salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti; sanığın akut dissosiyasyon ve dissosiyatif amnezi yaşadığı, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi tarafından değerlendirildiği belirtildi. Sanığın akli dengesinin yerinde olduğu mahkeme başkanı tarafından gelen raporda okundu. Geçen celse bebeğin ölü doğup doğmama ihtimali ve ilk alınan otopsi raporunun doğruluğuna ilişkin istenen belgenin hala gelmediği ve incelendiği mahkeme tarafından ifade edildi. Sanık, tahliyesini veya ev hapsini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İlk celse sanığın verdiği savunma

Davanın 14 Nisan 2026 tarihindeki ilk celsesinde sanık Emine N.Ö., "O tarihlerde psikolojik olarak yaşadığım travmalar vardı. Bundan dolayı hamile olduğumun farkında değildim. Vücudumda herhangi değişiklik yoktu, karnım şişmemişti. Regl takvimim düzenliydi. Mide bulantısı da yaşamadım. Olay günü çok şiddetli karın ağrısı ile tuvalete gittim. Tuvaletteyken aşırı kanamam oldu. Beni kan tutuyor. Bulanık hatırladığım durumlar oluştu. Ne olduğunu anlamadığım durumla karşılaştım. Katı bir cisim benden düştü, bebeğin kafasını görünce bayıldım. Ayıldığımda bebek kucağımdaydı ve kaskatıydı. Bebeğin ağladığını duymadım. İlk yardım amacıyla bebeğin sırtına vurdum. Bebek geldiğinde kordonun durumunu hatırlamıyorum. Bebekten ayrılışımız nasıl oldu hatırlamıyorum. O dönem psikolojik olarak bunalıma girmiştim, bunun için ilaç da kullanıyordum. Çok net hatırlamıyorum ama o sıra alkollü olabilirim. Bebeğin boğazındaki kordonu görmedim, hatırlamıyorum" şeklinde konuşmuştu.


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Başlıklar :kocaelii̇zmityahyakaptan mahallesisakarya
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19 yıl önce doğurduğu bebeğini çöpe atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin N.Ö. olduğu tespit edildi.
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