Osmangazi Köprüsü’nün İstanbul-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Muallimköy Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasında kalan kesiminde, 29 Ekim’de Osmangazi Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.

Bu kapsamda, 29 Ekim tarihinde saat 04.00 ile 18.00 arasında köprünün İstanbul-Bursa istikameti araç trafiğine kapatılacak, Bursa-İstanbul istikameti ise çift yönlü olarak ulaşıma açık tutulacak. Açıklamada, koşu süresince gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilerek, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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