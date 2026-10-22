Anasayfa
Gündem
Kocaeli
6 yaşındaki Ela’nın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

6 yaşındaki Ela’nın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

16:03, 22/10/2026, Perşembe
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
6 yaşındaki Ela’nın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı
Gebze 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde olayla ilgili açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, okul çıkışı öğrenci servisi aracının çarpması sonucu ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu’nun (6) ölümüne ilişkin davada servis şoförü İsa Can, 5 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ev hapsi tedbiri kaldırılıp serbest bırakılan sürücüye tepki gösteren aile, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Kaza, 4 Şubat’ta, Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Can yönetimindeki 41 P 3597 plakalı öğrenci servisi, 2232’nci Sokak’tan 2230’uncu Sokak’a dönüş yaptığı sırada ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu’na çarptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ela, kurtarılamadı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü İsa Can, 4,5 ay tutuklu kaldıktan sonra yargılama aşamasında cezaevinden tahliye edilirken, hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

KARAR DURUŞMASI

Gebze 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde olayla ilgili açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, Ela’nın annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları katıldı. Sanık İsa Can’ın avukatı, müvekkili hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, İsa Can’ı 5 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırırken, tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurup ev hapsinin kaldırılarak serbest bırakılmasına hükmetti.

'ŞAHSIN EN AĞIR CEZADAN YARGILANMASINI İSTEDİK'

Kararın ardından sinirlerine hakim olamayan ve mahkeme salonunda mikrofonu yere atıp karara tepki gösteren Ela'nın babası Fatih Tabakoğlu, parmağından yaralandı. Adliye çıkışı açıklama yapan Tabakoğlu, kızı için yaklaşık 8 aydır mücadele ettiğini ve sanığın serbest bırakılmasının tüm çabalarını boşa çıkardığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz olayın olası kast olduğunu ve şahsın en ağır cezadan yargılanmasını istedik. Burada çıkan karara göre şu an katil gayet rahat bir şekilde sokakta gezebilecek. Ehliyeti de elinde olduğu için hükmün açıklanmasına kadar gayet güzel bir şekilde başkalarının canını da yakabilecek. Ben buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Eğer benim kanım bu adliyenin duvarlarında kalacaksa siz orada ne yapıyorsunuz? 6 yaşında çocuğu ihmaller zincirinde katledenler şu anda sokakta, evlerinde çoluk çocuğuyla gayet rahat bir şekilde vakit geçiriyorlar. Ben yarın köyüme, kızımın mezarına gitmeye utanıyorum. Ben utanıyorsam siz de utanmalısınız. Ben kızımın yanına nasıl gideceğim? Eşimle o kadar uğraştık. Ben buraya bugün 1 saat uyumadan geldim. Ömrüm, hayatım bu şekilde geçiyor. Benim kızımın adaletini sağlayın."

'ADALET İSTİYORUZ'

Tabakoğlu ailesinin avukatı Kübra Süleyman, sanık hakkında verilen cezayı düşük bulduklarını söyledi. Olayın olası kast kapsamında değerlendirilmesi yönündeki taleplerinin karşılanmadığını belirten Süleyman, şunları söyledi:

"Sanık aleyhinde bilinçli taksir artırımı yapıldı ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Ancak bu olayın olası kast olduğuna dair taleplerimiz karşılanmadı. Biz burada intikam istemiyoruz, adalet istiyoruz. Bir ailenin acısının öfkeye dönüşmesini değil, bu öfkenin hukuk karşısında ses bulmasını istiyoruz. Ela geri gelmeyecek ancak bu mahkeme kararı bizim acımızı daha da artırdı. Çünkü sanık hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı ve bugünden itibaren sanık aramızda elini kolunu sallayarak dolaşabilecek, hatta ne yazık ki araç dahi kullanabilecek. Biz Ela için, ailesi için, kamu vicdanı için dosya delillerinin gerektirdiği en adil kararın verilmesini talep ediyoruz ve sanığın tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Bu yönde gerekli tüm itirazlarımızı yapacağız. Acılı aileye de söylemek istiyorum, lütfen boynunuzu bükmeyin."

'DİĞER SORUMLULARIN CEZA ALMASI İÇİN DE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Kararın talep ettikleri adaletin karşılığı olmadığını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyleyen avukat Süleyman, şöyle devam etti: "Bu konuda tüm itirazlarımızı ve başvurularımızı yapacağız. Verilen 5 yıl 10 ay 22 günlük cezanın infaz hukukundaki karşılığı yaklaşık 1 ay kapalı cezaevinde, geri kalan yaklaşık 1 yıl 10 aylık kısmı da açık cezaevinde olmak üzere 2 yıla yakın bir hapis cezasıdır. Yani verilen cezanın infaz hukukundaki karşılığı düşüktür. Ancak bu cezanın yatarı ve infazı mümkündür. İstinaf Mahkemesi’ne tüm itirazlarımızı sunacağız. Olayın olası kast olduğuna dair tüm delillerimizi, kamera görüntülerini ve bilirkişi raporlarını ibraz edeceğiz. Bununla beraber birçok sorumlu tespit edildi. Gerek Milli Eğitim tarafından gerekse Adli Tıp tarafından tespit edilen sorumlular hakkında soruşturma izinleri büyük ölçüde çıktı. Asli kusurlu olan araç hostesi de dahil olmak üzere tüm sorumluların ceza alması için elimizden geleni yapacağız."


Gebze'deki sel faciasında acı haber: Can kaybı ikiye yükseldi
Gündem
Gebze'deki sel faciasında acı haber: Can kaybı ikiye yükseldi
Kocaeli İzmit’te tarihi yapı restore ediliyor: 180 günde eğitim merkezi olacak
Gündem
Kocaeli İzmit’te tarihi yapı restore ediliyor: 180 günde eğitim merkezi olacak
Kocaeli'deki sel felaketinden acı haber: Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Gündem
Kocaeli'deki sel felaketinden acı haber: Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Başlıklar :ela tabakoğlui̇sa cangebzekocaeliöğrenci servisi kazasıtrafik kazasıçocuk ölümü
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026