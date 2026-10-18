Kocaeli'deki sel felaketinden acı haber: Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Kocaeli’deki olay, dün saat 23.00 sıralarında Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıllı Mahallesi’ndeki yazlıktan İstanbul’daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, dereye düşerek sele kapıldı. Araçta bulunan sürücü Mustafa Deniz Ertaş kurtulurken, Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli-İstanbul sınırındaki derede kaybolan 2 kişiye ve sele kapılan cipe ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir kişini cansız bedenine ulaşıldı

Gebze’de araç içinde sele kapılarak sürüklenen ve kayıp olarak aranan 2 kişiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı.

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