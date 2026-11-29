Halıdere Mahallesi Bardaklı Su mevkisinde saat 19.00 sıralarında kaza meydana geldi.
Yaralılar hastanelere sevk edildi
Orman gezisine çıkan 4 arkadaşı taşıyan, plakası öğrenilemeyen cip, viraja girdiği sırada yolun altındaki toprağın kayması sonucu kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Bölgeye, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılanlar, araçtaki M.A., C.A., F.V. ve B.E. oldu.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne 2 yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 1 yaralı sevk edilirken, diğeri Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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