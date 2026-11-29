1 milyon 599 bin liraya satışa çıktı: Sıfır araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Fiat, Egea'nın üretiminin sona ermesinin ardından yaşadığı satış kaybını yeni SUV modelleriyle telafi etmeyi hedefliyor. Markanın Türkiye pazarına sunmaya hazırlandığı Grizzly ve Fastback modelleri, 1 milyon 599 bin TL'den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini alacak. Yeni modellerin satışa çıkmasıyla birlikte Fiat'ın ürün gamında önemli bir değişim yaşanırken, otomobil almayı planlayanların da ilgisi bu iki araca çevrildi. Egea'nın ardından pazardaki konumunu güçlendirmek isteyen marka, farklı tasarım ve gövde seçenekleriyle müşterilerin karşısına çıkıyor. Yarın itibarıyla bayilere gelmesi beklenen Grizzly ve Fastback'in fiyatları, donanım özellikleri ve satış performansı merak konusu oldu. Peki, Fiat'ın yeni SUV modelleri ne kadar fiyatla satışa sunulacak? Grizzly ve Fastback Türkiye'de hangi fiyatlarla alıcı bulacak? İşte yeni modellerin başlangıç fiyatları...
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