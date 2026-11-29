Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bu girişimlere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.
Güvenli işlem süreçlerinin önemine vurgu yapılan paylaşımda, dikkat edilmesi gereken noktalar şu ifadelerle sıralandı:
"Noterlikler telefonla hiçbir işlem yapmaz"
Bakanlık paylaşımında, "Noterlikler telefonla hiçbir işlem yapmaz. Noterliklerde 'Güvenli Kapora Sistemi' veya başka bir ad altında herhangi bir sistem bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda ayrıca Güvenli Ödeme Sistemi kamu spotuna yer verildi.
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