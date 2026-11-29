Altının ons fiyatı haftayı 3 bin 654 dolardan tamamladı; gümüş haftanın en fazla değer kazanan değerli metali oldu.

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Emtia piyasalarında tamamlanan haftada dalgalı bir seyir izlenirken, ABD'de faiz artırım beklentileriyle hafta ortasında gerileyen altın ve gümüş fiyatları cuma günü gelen alımlarla toparlandı.

Ekonomik büyümenin ilk tahminlerden daha güçlü olduğunu ve enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü, ABD'de çarşamba günü açıklanan veriler gösterdi.

Yatırım ve tüketim harcamalarındaki artışın ilk hesaplamaları aşması üzerine, ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yıllıklandırılmış büyüme oranı yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e revize edildi.

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Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekimde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8 arttı.

Endeks, gıda ve enerji hariç tutulduğunda ise yıllık bazda yüzde 3,3'e çıkarak yüzde 3,2 olan beklentiyi aştı.

Bu verilerin ardından Fed'in aralıkta politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentisi güçlendi. Hafta içinde 104,4'ü gören dolar endeksi haftayı 104 seviyesinde tamamlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,94 oldu.

Altın, 15 ayın en düşük seviyesinden döndü

Son 15 ayın en düşük seviyesinden dönen altının ons fiyatı haftayı yükselişle tamamladı, gümüş ise haftanın en fazla değer kazanan değerli metali oldu.

Haftanın ilk bölümünde altın fiyatları, dolar endeksindeki değer kazancı ve faizlerin yüksek kalacağı beklentisiyle baskı altında kaldı. Teknoloji hisselerindeki satışlar da altına yansıdı.

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Ons fiyatı, yatırımcıların hisse senetlerindeki kayıplarını karşılamak ve nakit ihtiyaçlarını gidermek için altın satması nedeniyle çarşamba günü 3 bin 426,35 dolara kadar geriledi. Altın böylece Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Teknoloji hisselerinin toparlandığı haftanın ikinci yarısında, nakit ihtiyacından kaynaklanan satışlar hafifledi.

Düşük fiyatları alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların talebiyle cuma günü yeniden 3 bin 600 doların üzerine çıkan ons fiyatı, haftayı 3 bin 654 dolardan tamamlayarak altının iki haftalık düşüşüne son verdi.

Fiyatlardaki gerileme, Asya'da fiziki altına talebi de canlandırdı. Hindistan'da tüketicilerin mücevher alımları artarken, yatırımcılar külçe ve altın sikkeye yöneldi.

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Çin'de perakende talebin güçlü seyretmesiyle altın, yerel piyasada uluslararası fiyatların üzerinde işlem görmeye devam etti.

Hafta ortasından sonraki toparlanma gümüşte daha belirgin oldu. Gümüşün ons fiyatı çarşamba günü 38,2 dolara kadar gerilemişti, cuma günkü işlemlerde ise 43,5 doların üzerine çıktı.

Değerli metallerde ons fiyatları haftalık bazda gümüşte yüzde 5,6, altında yüzde 2,5 ve platinde yüzde 2 artarken, paladyumda yüzde 0,3 geriledi.

Alüminyum dışındaki baz metaller pozitif seyretti

Bakır fiyatlarına, Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının ekimde yıllık yüzde 20,1 artması ve teknoloji hisselerindeki satışların hafiflemesi destek verdi.

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Çinli alıcıların ithal bakır için uluslararası fiyatın üzerine ödediği farkı gösteren Yangshan primi, yakın dönemde ton başına 500 dolarla rekor kırdıktan sonra 320 dolara geriledi.

Londra Metal Borsası, alüminyumda peşin teslim metal bulmakta yaşanan güçlük üzerine kısa vadeli ödünç verme kurallarını değiştirdi. Borsa, ödünç verme yükümlülüğü için esas alınan stok payını yüzde 50'den yüzde 30'a indirdi.

Böylece borsa depolarındaki kayıtlı alüminyumun daha küçük bir bölümünü kontrol eden yatırımcılar da düzenlemenin kapsamına girdi.

Nikel fiyatları, haftanın ilk bölümündeki kayıplarını son iki işlem gününde geri aldı.

Çinkoda cevher arzını, Çin'de bazı madenlerin yıllık üretim hedeflerine ulaştıktan sonra üretimi azaltması ve ülkenin kuzeyindeki madenlerde faaliyetlere mevsimsel olarak ara verilmesi sınırladı.

Tezgah üstü piyasada baz metallerin libre başına fiyatları haftalık bazda nikelde yüzde 2,9, çinkoda yüzde 1,9, bakırda yüzde 1,1 ve kurşunda yüzde 0,9 artarken, alüminyumda yüzde 1,6 geriledi.

Doğal gazda hava tahminleri, petrolde hürmüz Boğazı öne çıktı

Depolardaki doğal gaz miktarı, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin hafta içinde yayımladığı verilere göre 20 Kasım'da sona eren haftada 24 milyar fitküp azalarak 3 trilyon 858 milyar fitküpe geriledi.

Stoklar geçen yılın aynı döneminin 79 milyar fitküp altında kalırken, beş yıllık ortalamanın 80 milyar fitküp üzerinde kaldı.

Şükran Günü'nde ABD'nin doğusunda etkili olan fırtınanın ardından, doğal gaz tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde havanın ılımanlaşacağına yönelik tahminler ve ısınma talebinin azalacağı beklentisi fiyatları baskıladı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılar ve Suudi Arabistan'ın Cazan rafinerisinde bazı faaliyetlerin geçici olarak durdurulması, petrolde arz endişelerini artırdı.

Hafta sonundaki OPEC+ toplantısı öncesinde, grubun 2027'nin ilk çeyreğine ilişkin üretim hedeflerini koruyacağı beklentisi öne çıktı.

Haftalık bazda ise doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı yüzde 2,3 artarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 geriledi.

Şekerde Hindistan'ın üretim tahmini, mısırda ABD'nin ihracat satışları etkili oldu

Net mısır ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığının yayımladığı verilere göre 19 Kasım'da sona eren haftada 1 milyon 928 bin tona ulaştı.

Soya fasulyesinde ise Brezilya realinin dolar karşısında değer kazanmasıyla Brezilyalı üreticilerin satışlarını yavaşlatabileceği beklentisi fiyatları destekledi. Bakanlık ayrıca Hollanda'ya 132 bin ton ABD soya fasulyesi satıldığını bildirdi.

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar haftalık bazda soya fasulyesinde yüzde 3,5 ve mısırda yüzde 3,1 artarken, buğdayda yüzde 0,2 geriledi. Pirincin yüz libre başına fiyatı ise yüzde 1,3 arttı.

Hindistan Şeker ve Biyoenerji Üreticileri Birliği, başlıca üretim bölgelerinde yağışların yetersiz kalması nedeniyle ülkenin 2026-2027 sezonunda 26,5 milyon ton şeker üretmesini beklediğini bildirdi.

Araştırma kuruluşu Green Pool da aynı sezona ilişkin küresel şeker arz açığı tahminini 6,3 milyon tondan 6,9 milyon tona çıkardı.

Brezilya realinin değer kazanması, kahvede ihracatçıların satışlarını ertelemesine yol açtı.

Kakaoda ise Fildişi Sahili, Gana ve Ekvador'da arza ilişkin kaygılar fiyatları desteklerken, önceki sezonun mahsulünden yapılan satışlar yükselişi sınırladı.

ABD'de Intercontinental Exchange'te libre başına fiyatlar haftalık bazda şekerde yüzde 10,5, pamukta yüzde 6,3 ve kahvede yüzde 2,5 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 4 yükselişle tamamladı.

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