Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu liderliğinde yürütülen ve İttifak'ın gelecekteki teknolojik yol haritasını belirleyen NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzu'nda, HAVELSAN bünyesinde görev yapan 2 uzman yer almaya hak kazandı.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, küresel savunma ve güvenlik alanında geleceğin teknolojilerine yön veren NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Sciense and Technology Organization), 2026 yılı çalışma gruplarına dahil edilecek uzmanlarını belirledi.

Türkiye'den 9 uzman seçildi

HAVELSAN'ın 2 uzmanı, NATO Baş Bilim İnsanı Steen Søndergaard başkanlığında faaliyet gösteren uluslararası bilim ağına seçilerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Reklam Reklam

NATO, bu yıl ilk defa Türkiye'den başvuran akademisyen ve savunma uzmanları arasından 9 uzmanı seçti.

Seçilen uzmanlardan 7'si üniversitelerden olurken, Türk savunma ve teknoloji şirketleri arasından sadece HAVELSAN, NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzu'na uzman göndermeye hak kazandı.

Türkiye, bu yıl söz konusu havuza en çok bilim insanı gönderen 4 ülkeden biri oldu.

DHA Yapay zeka, siber güvenlik ve otonom sistemler gibi alanlardaki HAVELSAN uzmanları, NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzu'na seçildi.

Havuzun DIANA çalışmalarına katkısı planlanıyor

Baş Bilim İnsanı Havuzu, NATO üyesi ve ortak ülkelerden binlerce bilim insanı ile mühendisi bir araya getiriyor.

Havuzun uzman görüşleriyle, otonomi, dayanıklılık ve yeni malzeme çalışmalarına, konsept ve strateji geliştirme süreçlerine, teknoloji öngörüsüne ve gelecekteki yenilikçi teknolojileri bulmaya, geliştirmeye ve hızlandırmaya odaklanan DIANA (Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı) çalışmalarının şekillenmesine katkı vermesi planlanıyor.

İttifak'ın ileriki süreçte karşılaşabileceği tehditlere karşı teknolojik üstünlüğünün korunması da hedefleniyor.

Yapay zeka, siber güvenlik, otonom sistemler, uzay teknolojileri gibi kritik başlıklarda yürütülecek araştırma ve analiz süreçlerinde HAVELSAN uzmanlarının aktif ve önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Reklam Reklam

DHA Savaş uçağı kokpiti; HAVELSAN'ın 2 uzmanı NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzu'na seçildi.

Karar mekanizmalarına bilimsel rehberlik

NATO Baş Bilim İnsanı Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmalardan elde edilen bulgular, doğrudan NATO Genel Sekreteri ve İttifak'ın üst düzey komutanlarına sunulan stratejik raporlara temel oluşturacak.

HAVELSAN'dan seçilen 2 uzmanın yürüteceği projeler, Türkiye'nin NATO içindeki bilimsel temsil gücünü artıracak, İttifak'ın savunma inovasyonu politikalarına da doğrudan yön verecek.

Uzmanlar, yüksek etki oluşturacak danışmanlık faaliyetleri sunarak teknik alandaki itibarlarını güçlendirme fırsatı elde edecek, ayrıca İttifak'ın üst düzey karar alma süreçlerinde merkezi bir konumda kalmasını sağlama fırsatı da bulacak.

Reklam Reklam

DHA HAVELSAN uzmanları, otonom sistemler gibi kritik alanlardaki çalışmalarıyla NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzu'na seçildi

Ekonomi

Milyonlarca kişinin maaşı değişecek: İşte 2027 asgari ücret zammı için en güçlü rakam

Ekonomi

Bakan Çiftçi'den milyonları ilgilendiren uyarı: Kimlik ve ehliyetlerinizi hemen kontrol edin

Ekonomi

Önce para mı tapu mu? Ev alıp satacaklar dikkat: Yeni dönem başlıyor