Daha önce bölgede Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını hatırlatan ve o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Sinop-Boyabat yolunun bir an önce bitirilmesi talimatını verdiğini belirten Uraloğlu, şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılında başlattıkları bölünmüş yol seferberliğiyle Türkiye'nin ulaşım altyapısını bir baştan bir başa yenilediklerine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:
Trafiği rahatlatacak
Boyabat'ın Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan kara yolu koridorlarının kavşak noktasında yer aldığının altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
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