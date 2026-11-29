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Emniyet Teşkilatı’nın 1937 tarihli kanunundan bu yana en kapsamlı değişikliklerden birini içeren personel düzenlemesinde sona gelindi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Maliye Bakanlığı tarafından da incelemeye alınan düzenleme, teşkilatın değişen suç türleri ve güvenlik ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasını hedefliyor. Çalışma, polislerin mesleğe girişinden emekliliğine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler öngörüyor.

İZİN GÜNÜNDEKİ GÖREVE EK ÜCRET

Yeni sistemde polislerin izin günlerinde futbol müsabakası, miting ve bayram gibi nedenlerle göreve çağrılması halinde fazla çalışma ücreti ödenmesi planlanıyor. Fiilen çalışılan ilave saatlerin kayıt altına alınması ve ücretlerin görev süresi üzerinden hesaplanması öngörülürken, gece ve resmî tatil görevleri için de farklı ödeme ölçütleri getirilecek.

MESAİYE YASAL SINIR

Emniyette dört gruplu çalışma sistemine geçiş kapsamında 55 ilde 12-36 sistemine tamamen, 20 ilde ise kısmen geçildi. Yeni kanunla haftalık ve aylık çalışma sürelerine üst sınır getirilmesi, olağanüstü durumlar dışında dinlenme sürelerinin kesintiye uğramasının önlenmesi hedefleniyor.

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TERFİDE KIDEM VE UZMANLIK ÖNE ÇIKACAK

Polis amirlerinin terfi sistemi de yeniden ele alınacak. Kıdem, mesleki başarı, eğitim, uzmanlık ve görev tecrübesinin terfilerdeki ağırlığının yeniden belirlenmesi planlanırken, kadro yetersizliği nedeniyle terfi alamayan personelin durumuna yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

TAYİNLERDE AİLE BİRLİĞİ GÖZETİLECEK

Zorunlu bölge hizmeti, görev puanları, şark süreleri ile eş ve sağlık mazeretine bağlı tayinler yeniden düzenlenecek. Çocukların eğitim durumu ve aile bütünlüğünün atamalarda daha fazla dikkate alınması, görev yerlerinin önceden öngörülebilmesi hedefleniyor.

UZMAN POLİSE FARKLI MALİ HAK

Siber suçlar, dijital delil inceleme, kriminal araştırmalar ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda uzmanlaşan personelin kendi uzmanlıklarına uygun birimlerde görev yapmasının önü açılacak. Uzmanlık gerektiren görevler için farklı mali haklar tanınması da gündemde.

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TEŞKİLAT BAŞKANLIK STATÜSÜNE GEÇECEK

Çalışmayla Emniyetin başkanlık statüsüne geçirilmesine yönelik hukuki hazırlıklar da şekilleniyor. Teşkilatın idari yapısının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesinin önünün açılması ve yeni birimlerin kurulması ya da mevcut birimlerin güvenlik ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

PSİKOLOJİK DESTEK GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni düzenlemede personelin psikolojik sağlığı da kapsamlı biçimde ele alınacak. Ağır ve travmatik olaylarda görev yapan polislerin düzenli takibi, psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki tükenmişliğin önlenmesine yönelik mekanizmalar oluşturulacak. Ayrıca teknik ve sivil personelin mali haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler de çalışma kapsamında bulunuyor.

Jandarmada haziran hedefi

Jandarma Genel Komutanlığı'nda da çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. Teşkilatın 12-36 mesai sistemine Ocak 2027’de büyük ölçüde geçmesi, Haziran 2027’de ise geçişin tamamlanması hedefleniyor. Jandarmadaki mesai reformu, Emniyet için hazırlanan personel kanunundan ayrı olarak yürütülüyor.

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