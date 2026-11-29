Bolu'nun Yedigöller mevkiinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 personel için jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 10 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından 13 kişi, Düzce'nin Yığılca ilçesinde minibüsleri bataklığa saplanmış halde bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar ve personel, ekipler tarafından kurtarıldı.

DÖNÜŞ YOLUNDA İRTİBAT KESİLDİ

Yürekleri ağza getiren olay önceki gün yaşandı. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 3 personelle birlikte Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik geziye çıktı. Dönüş yolunda araçla saat 16.30'da irtibat kesildi. Son GPS sinyalinin Yedigöller Kapankaya Seyir Terası mevkiinden alındığı belirlendi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yaptığı bildirim üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bolu Valiliği'nde kriz merkezi oluşturulurken bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İHA'LAR DEVREYE GİRDİ

Arama çalışmalarını takip etmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bölgeye gitti. Çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1 İHA'sı ve Baykar tarafından gönderilen 2 İHA destek verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın termal kameralı dronu da aramalara katıldı. Bakan Göktaş, 178 personel ve 48 araçla yürütülen çalışmalarda son GPS sinyalinin alındığı bölgenin çevresindeki 30 kilometrelik alanın havadan ve karadan tarandığını açıkladı. Bölgedeki haberleşme imkânlarını güçlendirmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın talimatıyla Türk Telekom ve Turkcell tarafından toplam 11 mobil baz istasyonu gönderildi. Karayolları Genel Müdürlüğü de 4 araç ve 8 personelle çalışmalara destek verdi.

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BATAKLIĞA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDULAR

Saatler süren aramanın ardından 28 Kasım saat 02.20'de sevindiren haber geldi. Bakan Göktaş, 10 kız çocuğu ve 3 personelin bulunduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Minibüsün Düzce'nin Yığılca ilçesi mevkiinde bataklığa saplandığı belirlendi. Kurtarılan 13 kişi saat 02.50 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi.

ONLAR BİZİM EVLATLARIMIZ

Çocukların bulunmasının ardından yaşadığı mutluluğu dile getiren Göktaş, “Öncelikle anne olarak çok etkilendim, onlar bizim evlatlarımız, onlara kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz, bize emanetler. Onların endişe dolu dakikalarını biz de burada yaşadık” dedi. Çocukların devletin kendilerini aradığından şüphe duymadıklarını aktaran Göktaş, "Onlar bizim evlatlarımız ve onları bulmanın, kendi evladımızı bulmaktan hiçbir şekilde farkı yok. Bulundu haberi geldiğinde gerçekten hepimiz birbirimize sarıldık. Evlatlarımıza kavuştuk" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, çocukların araç bataklığa saplanınca minibüsü itmeye çalıştıklarını, ayakkabılarının çamur içinde kaldığını ve çoraplarının ıslanmaması için ayaklarına poşet bağladıklarını anlattı. Bakım personelinin ise aracın aküsünün bitmemesi için çaba gösterdiğini belirtti.

Çocukları kendi kızımdan ayırmadım

Minibüsün şoförü Nazif Ege, daha kısa sürede Düzce'ye ulaşmak amacıyla daha önce kullanmadığı bir güzergâha girdiğini söyledi. Ege, “Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece” diye konuştu. Çocukları soğuktan korumak için aracı çalışır durumda tuttuklarını belirten Ege, “Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik” ifadelerini kullandı.

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