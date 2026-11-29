İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül ile ilgili kara para soruşturmasında adı geçen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Dosyada, soruşturma kapsamında itiraflarda bulunan “AW1G48PR” ve "AW1G47AZ" kod adlı gizli tanıkların şok ifadelerine yer verildi.

TADİLAT PARASINI SARIGÜL’DEN ALDI

Gizli tanık “AW1G48PR” şunları anlattı: “Özel ile Sarıgül arasındaki ilişkiyi anlatmak istiyorum. Sarıgül, Yeni Parti Genel Merkezi’nin tutulması aşamasında tadilat işlemleri için bizzat Özel’in kendisine 250 bin dolar para verdi. Bu para Ankara’daki Genel Merkez binası tutulduktan yaklaşık 10 gün sonra Büyükçekmece Albatrosta denize sıfır bir balık restoranının çıkışında verildi. Bu paranın Sarıgül’ün haksız yollarla edindiği paralardan olduğunu düşünüyorum.”

KURYE PAKETİYLE 250 BİN AVRO

“Yeni Parti’ye ait seçim otobüsünün iç tefrişatının yapımı ve ses sistemi yapımı adı altında yine Özgür Özel’e Ankara Ümitköy’de bulunan bir et restoranının çıkışında 250 bin avro nakit para kurye paketi yapılmış halde verildi. Bu olay yaklaşık 2 ay önce yaşandı. Bunun dışında 10-15 gün kadar önce Özel ve Mustafa Sarıgül Ümitköy’de Sarıgül’ün konutunda buluştu. Bu buluşmada Ağbaba, Başarır ve Emir de vardı. Burada Sarıgül, Volkan Aslanbaş ve Abdurrahman Emir Sarıgül’den 100 bin dolar para istedi. Aslanbaş ve Emir Sarıgül bir hediye kutusu içerisinde bu parayı getirip Mustafa Sarıgül’e teslim etti. Sarıgül de parayı götürüp Özgür Özel’e ait minibüsün içine bıraktı.”

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ÇİLİNGİR SOFRASI KURMUŞLAR

“Veli Ağbaba, Özgür Özel’in en yakınıdır. Bütün adaylar ve aday seçimleri Ağbaba tarafından yapılır, Özgür Özel de bunu sorgulamadan onaylar. Sarıgül de bunu bildiği için Ağbaba ile yakın ilişki kurmak amacıyla sürekli kendisine hediyeler yollar ve ara ara para verirdi. Her hafta düzenli olarak Meclis’te bulunan makam odasına Sarıgül’ün şoförü Özgür Bölükbaşı tarafından 8-10 şişe viski bırakılırdı. Bu viskiler de Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Umut Akdoğan, Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül gibi isimler akşam saatlerinde mecliste bir araya gelip Ağbaba’nın odasında içer ve eğlenirlerdi. Sarıgül’ün bunu yapmasının tek amacı 2029 yılındaki mahalli seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olabilmekti.”

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