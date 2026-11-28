



"Yol dar ve geçişe elverişli değil"





Minibüsün çamura saplandığı bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, yolun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yolun dar, bozuk ve büyük bölümünün orman yolu olduğunu belirten Öztürk, özellikle barajın aşağısındaki güzergahın araç geçişi açısından tehlikeli olduğunu ifade etti. Yolun bazı bölümlerinde telefonların çekmediğini de dile getiren Öztürk, "Burası orman yolu, yolun durumu iyi değil. Aşağısında yeni yapılan bir baraj var. Barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölüm çok kötü. Yol dar ve geçişe elverişli değil. Burada bir tabela var ancak tabelalar yanlış. Orman yolu olduğu için aşağıya doğru araçla gitmeleri mümkün değil. Gidemezler" dedi.



