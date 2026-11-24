17 yaşındaki Elif Esra Aslan, Bolu'da liseyi bitirmesinin ardından babasına destek olmak amacıyla gittiği oto lastikçi dükkanında, değişimini yaptığı lastiklere balans ayarı da veriyor.

Sanayide ağırlıklı olarak erkeklerin yaptığı bu işin aşamalarını öğrenen Elif Esra, babası Uğur Aslan'ın Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde işlettiği oto lastikçiye haziran ayında, liseden mezun olmasının ardından gitmeye başladı.

Araçları lifte kaldırıp lastik değiştiriyor

Araçları lifte kaldırıp lastiklerin değişim ve balans işlemlerini gerçekleştiren Elif Esra, her gün babasının işlerinde ona yardımcı oluyor.

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Müşteriler, ağır sanayi işlerini genç bir kızın yaptığını görünce Elif Esra'yı takdir ediyor, Elif Esra ise yaptığı işi günlük hayatının doğal bir parçası olarak görüyor.

Aslan, zamanla birçok aşamayı öğrendiği işe babasına yardım etmek amacıyla başladığını söyledi.

Aslan, işlerin kendisi için zor olmadığını ifade ederek, "Okullar kapandıktan sonra babama yardım etmek için geldim. Araba geldiğinde lastiklerini söküyoruz, ardından balansını yapıp tekrar takıyoruz. Erkeklerin yaptığı bir iş ama benim için çok da farklı bir durum değil. Çok şaşırmıyorum. İş yerinde erkeklerin yaptığı işleri ben de yapıyorum." diye konuştu.

Yaptığı işin kendisine yorucu gelmediğini ve zorlanmadığını dile getiren Aslan, "Babamla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Babama yardım etmek güzel. Hem o da yorulmamış oluyor." dedi.

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Bolu'da oto lastikçi dükkanında babasına yardım eden 17 yaşındaki Elif Esra Aslan, bir aracın lastiğini sökerken görülüyor.

Baba: Kızımla arkadaş gibi çalışıyoruz

Uğur Aslan, geçen yaz kendisine büyük kızının yardım ettiğini, onun başka bir işe başlamasının ardından gelen küçük kızı Elif Esra'nın ise işin her aşamasında destek olduğunu belirtti.

Aslan, kızının lastik sökme ve takma işlemlerini yapabildiğini, balans konusunda da oldukça başarılı olduğunu aktararak, "Kızımla arkadaş gibi çalışıyoruz. Herhangi bir erkeğin yapacağı bütün işleri yapıyor. Allah razı olsun kendisinden. Aracı lifte alıyor, lastikleri benimle söküyor, balansını yapabiliyor. Hatta ben bu kadar iyi balans yapamıyorum, onu da söyleyeyim." diye konuştu.

Bolu'da liseden mezun olduktan sonra babası Uğur Aslan'ın oto lastikçi dükkanında çalışan Elif Esra Aslan, lastik balans makinesi başında iş yapıyor.

"Kızımın varlığıyla güzel bir düzen oluştu"

Kadınların kendilerine güvendikleri takdirde her işi başarabileceklerini, kızının da büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden Aslan, bazı mesleklerin kadınlar tarafından yapılamayacağı yönünde yanlış algı bulunduğuna değindi.

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İş yerinde aile ortamı oluşturmaya önem verdiklerine işaret eden Aslan, "Biz burada çok neşeli çalışıyoruz. Müzik açıyoruz, eğleniyoruz. Zaman zaman kendi kendimize şenlikler yapıyoruz. Burası aslında bir aile ortamı. Gelen müşterilerimize de 'Çayınızı alın, burası sizin de yeriniz.' diyoruz." dedi.

Müşterilerin de kızının çalışmasını ilgiyle karşıladığını anlatan Aslan, ilk kez karşılaşanların şaşırdığını, hatta çocukluğundan beri tanıyan bazı kişilerin bile kızını iş başında görünce tanımakta zorlandığını dile getirdi.

Aslan, kızının iş yerinin düzenine de katkı sağladığını belirterek, "Kızımın çalışmaya başlamasıyla ortam değişti. Biz erkekler bir bezi kullanıp kenara atabiliyoruz ama ben makinenin üzerinde bezlerin hepsini katlanmış, düzgün şekilde görüyorum. Kurşunlarımız bile hizalı duruyor. Kadın eli değdiğinde bazı şeyler gerçekten farklılaşıyor. Kızımın varlığıyla güzel bir düzen oluştu." ifadelerini kullandı.

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Bolu'da liseden mezun olduktan sonra babası Uğur Aslan'ın oto lastikçi dükkanında çalışan 17 yaşındaki Elif Esra Aslan, lastik değişimi ve balans işlemlerinde babasına yardımcı oluyor.

Arif Güneş: Elif'i destekliyorum

Müşterilerden Arif Güneş, lastik değişimi için her zaman aynı yere geldiğini, Elif Esra'yı ilk gördüğünde ise şaşırdığını söyledi.

Güneş, "Ustamın da söylediği gibi bayanın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Burada üslup, konuşma tarzı ve çalışma ortamı açısından her şey düzgün. Elif'i yaptığı işten dolayı tebrik ediyorum. Kadınların elinin değdiği her sektör güzelleşiyor. Artık kadınları her alanda görmeye başladık. Şoförlükte de sanayide de varlar. Elif'i destekliyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atar." dedi.

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