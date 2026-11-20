Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı.

Soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Bolu Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz eylül ayında yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T., yüklenici firmanın sahibi ve 2 çalışanı ile başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan tutuklandı.

Reklam Reklam

Avukatların itirazları üzerine 3 şüpheli tahliye edildi.

DHA Bolu Belediyesi'ne yönelik davanın ilk duruşması, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; duruşmaya katılanlar bir araya geldi.

Sanıklara dört suç isnadı yöneltiliyor

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklar hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "Edimin ifasına fesat karıştırmak", "Zimmet" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltiliyor.

Duruşmaya, tutuklu sanıklardan görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ve MCY şirket yetkilisi F.G. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada tutuksuz sanıkların yanı sıra tutuklu sanıklar B.B. ve F.G. de savunma yaptı.

Reklam Reklam

IHA Bolu Adalet Sarayı önünde, Bolu Belediyesi'ne yönelik davada 21 sanığın yargılandığı Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü

B.B.: EKAP'a müdahale şansımız yok

Tutuklu sanık B.B., 2014 yılında belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde çevre mühendisi olarak göreve başladığını, 2021 yılında ise Temizlik İşleri Müdürü olduğunu belirtti. Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi için araç ihtiyacı doğduğunu anlatan B.B., temizlik işlerinin kesintisiz olması ve konteynerlerin artması nedeniyle çalışma yapıldığını söyledi.

B.B., 32 araç kiralanmasına karar verildiğini, 3 yıllık ihale için meclise sunulduğunu ve oy birliği ile karar alındığını dile getirdi. Şartname oluşunca tekliflerin toplandığını, ardından satın alma birimine gönderilip ihaleye çıkıldığını anlattı.

B.B., "EKAP'a müdahale şansımız yok" diyerek kimin katıldığını ve ne kadar teminat verdiğini bilme şanslarının da olmadığını söyledi.

Reklam Reklam

İhalenin olduğu yıl EKAP şifresinin de kendisinde bulunmadığını, kanun ve mevzuata uygun hazırlanan, yeterliliği olan firmaların katılacağı şartnamenin hazırlandığını söyledi. EKAP şifresi bile olmayan ihaleye fesat karıştırma suçunu kabul etmediğini dile getirdi.

İşi bekletme durumlarının bulunmadığını anlatan B.B., bugün atık toplamazlarsa 200 ton atığın dışarıda kalacağını, bu nedenle işi bekletme şanslarının olmadığını ve bunun sadece evsel atık olduğunu söyledi.

Arızalı araçların, yüklenicinin ikame araç vermediği zamanlarda puantaja yazıldığını belirten B.B., puantajda ücretlerin kesildiğini söyledi. Arızalı olmasına rağmen bu araçlara ücret ödenmesi durumunun söz konusu olamayacağını dile getirdi.

Reklam Reklam

IHA Bolu Adalet Sarayı, Bolu Belediyesi'ne yönelik davanın ilk duruşmasının görüldüğü Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bağlı olduğu adliye binası

F.G.: Araçların sevk ve idaresi belediyeye ait

Tutuklu sanık MCY şirket yetkilisi F.G. de ihaleye fesat karıştırdığı iddialarını kabul etmedi. İhale sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan F.G., ihalelere katılarak mali ve istatistiki analiz yaptıklarını, buna göre fiyat ortaya koyduklarını ve bu doğrultuda ihaleye girdiklerini söyledi. Bazen fiyatlarının aşağıda kaldığını da anlattı.

İhaleye katılan bir firmayla geçmişte ihale salonlarından tanışıklığı olduğunu, ancak bu firmanın ihaleye katıldığından haberi bulunmadığını söyledi. Elektronik ihalede kimin katıldığını göremediklerini dile getirdi.

F.G., Hakkari'den de Edirne'den de teklif verilebileceğini, ihale süresi içerisinde herkesin internet üzerinden teklifini gönderebileceğini anlattı.

F.G., "Ben de 5 dakika önce girip 5 TL daha düşük teklif verseydim o firma kazanacaktı" dedi. İhaleye giren firma sayısının hiçbir şeyi etkilemediğini, başka bir firmanın da katılabileceğini, bu durumun rekabetin oluşmadığı anlamına gelmediğini ifade etti.

F.G., "Neye dayanarak ihaleye fesat karıştırdığımızı anlamış değilim" diye konuştu. Geri dönüşüm tesisini işletmesine rağmen Bolu'ya çok az geldiğini, B.B. ile ihale öncesinde veya sonrasında görüşmediğini söyledi.

Görevlerinin araçların hazır bulunmasını sağlamak olduğunu, araçlar hazır olduğu sürece yükümlülüğünü yerine getirmiş ve ödeme almaya hak kazanmış olduğunu dile getirdi. 32 aracın kiralandığı yerde arızalı araçlar için 3 ikame aracının hazır beklediğini ve bu 3 araç için de ödeme almadıklarını anlattı.

Arıza olduğunda bu araçların göreve çıktığını ve herhangi bir eksikliğe mahal verilmediğini söyleyen F.G., idarenin şoför eksikliğinden veya başka mazeretlerden dolayı araçları çalıştırmamasının kendi yükümlülükleri olmadığını dile getirdi. Aracı teslim ettiklerini, çalışmamışsa bunu takip etme şanslarının bulunmadığını söyledi.

F.G., "Araçların sevk ve idaresi belediyeye ait" dedi. Bilirkişi raporunda hazır olduğu halde çalışmayan araçlardan bahsedildiğini, bunlardan idarenin sorumlu olduğunu söyledi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar da savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşmaya cumartesi gününe kadar ara verdi.

Gündem

Fon soruşturmasının kritik ismi Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı

Gündem

İstanbul'da helikopter destekli 'huzur' denetimi

Gündem

Hem ehliyetsiz hem kaçak hem de modifiyeli: Aydın'da sürücüye rekor ceza