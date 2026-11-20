Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisten kaçmak için otomobilini bırakan sürücüye 460 bin lira ceza uygulandı.
Yıldıztepe Mahallesi'nde A.R.K. (30) yönetimindeki 09 AVC 643 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu.
Sürücü, ekiplerle konuştuğu sırada aracını bırakarak kaçtı.
Sürücü belgesi iptal edilmişti
Sürücü belgesinin, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan iptal edildiği incelemede belirlendi.
Otomobilde standart dışı ses sistemi bulunduğu, aracın yaylarının da kesilerek alçaltıldığı tespit edildi.
460 bin lira idari para cezası, dur ihtarına uymamak, sürücü belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullanmak, standart dışı ses sistemi ve müzik yayını ile araçta yapılan mevzuata aykırı değişiklikler gerekçelerinden sürücüye kesildi.
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