Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gazi Orhanbey Camii'nde imam odasından yaklaşık 6 bin TL ve cep telefonu çalan Y.K., polis tarafından yakalandı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde camiye girip imamın odasındaki yaklaşık 6 bin TL ile cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Çaldığı paralarla önce alkollü bir mekana, ardından pavyona giden şüphelinin paraları burada harcadığı ortaya çıktı.

Gece yarısı imam odasına girdi

Orhangazi ilçesi merkezindeki Gazi Orhanbey Camii’nde gece saat 03.00 sıralarında olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Y.K. (29), gece yarısı girdiği camide imam odasındaki eşyaları dağıttı.

Şüphelinin zarar verdiği eşyalar arasında, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlar da vardı.

IHA Olay yeri (arşiv)

IHA Olay yeri (arşiv)

Cep telefonunu olay yerinde unuttu

Olay yerinden kaçan şüphelinin yanında, imam odasından aldığı yaklaşık 6 bin TL ile bir cep telefonu vardı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde unutulan cep telefonunun şüpheliye ait olduğunu tespit etti.

Şüphelinin Y.K. olduğu, telefon ve çevrede yapılan incelemelerde elde edilen parmak izlerinden yola çıkan ekiplerce belirlendi.

IHA Olay yeri (arşiv)

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Soruşturma, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülürken Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın sonunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

IHA Paralarının çalındığı Camii (arşiv)

Paraları pavyonda harcadığı ortaya çıktı

Şüphelinin camiden çaldığı paralarla önce ilçedeki alkollü bir mekana gittiği, orada bir süre vakit geçirdikten sonra çevredekilere yakınlarda pavyon olup olmadığını sorduğu, polis ekiplerinin araştırmasında öğrenildi.

Reklam Reklam

Daha sonra pavyona giden şüphelinin, camiden çaldığı paraları burada harcadığı ortaya çıktı.

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi, emniyetteki işlemlerinin ardından bekleniyor.

IHA Olay yeri inceleme ekipleri (arşiv)

Gündem

Bakan Alparslan Bayraktar’dan Pakistanlı yetkililere "Oruç Reis" yanıtı: Cumhurbaşkanımızın Türkiye’deki lakabı

Gündem

Kapıya, pencereye, dolaba hatta kombiye bile yazdı, sebebi ortaya çıktı: Bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu

Gündem

Tünelde feci kaza: İki araç kafa kafaya girdi vatandaşlar yola savruldu