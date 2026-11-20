Bursa’nın Orhangazi ilçesinde camiye girip imamın odasındaki yaklaşık 6 bin TL ile cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Çaldığı paralarla önce alkollü bir mekana, ardından pavyona giden şüphelinin paraları burada harcadığı ortaya çıktı.
Gece yarısı imam odasına girdi
Orhangazi ilçesi merkezindeki Gazi Orhanbey Camii’nde gece saat 03.00 sıralarında olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Y.K. (29), gece yarısı girdiği camide imam odasındaki eşyaları dağıttı.
Şüphelinin zarar verdiği eşyalar arasında, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlar da vardı.
Cep telefonunu olay yerinde unuttu
Olay yerinden kaçan şüphelinin yanında, imam odasından aldığı yaklaşık 6 bin TL ile bir cep telefonu vardı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde unutulan cep telefonunun şüpheliye ait olduğunu tespit etti.
Şüphelinin Y.K. olduğu, telefon ve çevrede yapılan incelemelerde elde edilen parmak izlerinden yola çıkan ekiplerce belirlendi.
Şüpheli kısa sürede yakalandı
Soruşturma, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülürken Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın sonunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Paraları pavyonda harcadığı ortaya çıktı
Şüphelinin camiden çaldığı paralarla önce ilçedeki alkollü bir mekana gittiği, orada bir süre vakit geçirdikten sonra çevredekilere yakınlarda pavyon olup olmadığını sorduğu, polis ekiplerinin araştırmasında öğrenildi.
Daha sonra pavyona giden şüphelinin, camiden çaldığı paraları burada harcadığı ortaya çıktı.
Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi, emniyetteki işlemlerinin ardından bekleniyor.
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