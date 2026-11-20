Bursa’nın İznik ilçesinde zeytinyağı üretimi yapan çiftçi İbrahim Kutlu, üreticiden tüketiciye ulaşan süreçte yaşanan fiyat artışlarına tepki gösterip zeytinyağını maliyeti olan 200 liradan satmaya başladı. Kutlu’nun görüntüleri sosyal medyada milyonlara ulaşınca telefonları kilitlendi. İbrahim Kutlu, "Benden bin liraya alıp 2 bin 500 liraya satıyorlar. 6 aylık çek veriyorlar, çeklerin ödenip ödenmeyeceği de belli değil. Tüketicilerimizi aracıların insafına bırakmayacağız" dedi.





Bursa’nın önemli zeytin üretim merkezlerinden İznik’te zeytinyağı üreticileri ile tüketiciler arasındaki fiyat farkı gündeme geldi. İlçede çiftçilik yapan İbrahim Kutlu, zeytin üretiminde artan maliyetlere ve aracılar nedeniyle yükseldiğini iddia ettiği satış fiyatlarına dikkat çekti. Üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını belirten Kutlu, ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmak için sosyal medya üzerinden satış platformu kurduğunu söyledi.





Zeytin hasadının ciddi bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Kutlu, bir ton zeytinin toplanması için yaklaşık 10 işçinin çalıştığını ve yalnızca işçilik maliyetinin 25 bin lirayı bulduğunu belirtti. Zeytinin kilogramını 15-20 TL arasında satmak zorunda kaldıklarını dile getiren Kutlu, yağhanede sıktırdığı zeytinlerden elde ettiği zeytinyağını ise doğrudan vatandaşlara ulaştırdığını kaydetti.