Zeytinyağında sevindiren haber: Fiyat artışı beklenmiyor
Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Akhisar’da zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi sürerken, sektör temsilcileri mevcut piyasa şartlarında zeytinyağı fiyatlarında artış beklemediklerini belirtti. Üreticide 40-60 lira arasında alıcı bulabilen zeytin, market raflarında 450-500 liraya kadar satılırken, sektör temsilcileri fiyat oluşumunda üretim maliyetleri, piyasa şartları ve denetimlerin belirleyici olduğuna dikkat çekti.
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