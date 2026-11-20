Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), satılmak üzere 350 reforme keçi için ihale açtı.
Canlı ağırlıkları üzerinden satılacak
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak hayvanlar arasında TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 210 adet 18 aylık reforme teke, 100 reforme keçi ile 40 adet 18 aylık reforme keçi yer alıyor.
Tiftik ırkı keçilerin satılacağı ihale, 2 Aralık saat 14.00'te işletmenin ihale salonunda açık artırma usulüyle yapılacak.
Geçici teminat tutarı 104 bin 812 lira, ihalenin toplam muhammen bedeli ise 2 milyon 96 bin 250 lira olarak belirlendi.
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