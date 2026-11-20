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Nasdaq'ta ilk kez işlem görmeye başlayan, Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in hisseleri günü yükselişle bitirdi.

Anthropic'in hisseleri, "ANT" koduyla başladığı işlemlere 111,50 dolardan açılış yaparak girdi.

Hisse 97,17 dolardan kapandı

Hisse fiyatının gün içindeki en düşük seviyesi 92,72, en yüksek seviyesi 115,10 dolar oldu. Fiyat, Türkiye saatiyle 00.00 itibarıyla 97,17 dolardan kapandı.

Kapanış fiyatı, 83 dolar olan halka arz fiyatının yüzde 17,1 üzerinde yer aldı.

Analistlere göre Anthropic, borsadaki ilk işlem gününde yoğun yatırımcı ilgisi gördü.

Dolaşımdaki hisseler üzerinden yapılan hesaplamaya göre Anthropic'in piyasa değeri 1,3 trilyon dolara yaklaştı. Dünyanın en değerli halka açık şirketleri sıralamasında Anthropic 12. sırada yer aldı.

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Tam seyreltilmiş bazda hesaplanan piyasa değeri ise işlemlerin başlamasının ardından ilk 10 dakika içinde 2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.

Tüm zamanların en büyük halka arzı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) haziran ayında gizli başvuruda bulunan Anthropic, halka arz süreci için hazırladığı taslak belgeyi sunmuştu. Şirket, SEC'e kayıt beyanını ise 26 Ekim'de, hisselerini halka arz etmek amacıyla sunmuştu.

Satışa sunulan 980 milyon adet A grubu adi hisse için halka arz fiyatı 83 dolar olarak belirlenmiş ve 81,3 milyar dolarlık kaynak sağlanmıştı.

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Hem hisse sayısı hem halka arz fiyatı, şirketin daha önce duyurduğu hedeflerin üzerinde kalarak dikkati çekmişti. Şirket, daha önce 70 ila 78 dolar fiyat aralığından 825 milyon adet A grubu adi hisseyi satışa sunmayı planladığını bildirmişti.

Halka arzında sağladığı kaynakla SpaceX'i geride bırakan Anthropic, tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

SpaceX ise haziran ayında borsaya açılmış ve halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar gelir elde etmişti.

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