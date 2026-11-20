Gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) Çin'de değişikliğe gidilmedi.
Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi'nin bildirdiğine göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,5'te sabit tutuldu.
LPR bankaların bildirimlerine göre belirleniyor
2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini gören LPR, Çin'deki 18 bankanın Çin Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine ekledikleri kar payı bildirimlerine göre belirleniyor.
Referans olarak 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal kredilerde, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredilerinde kabul ediliyor.
Mayıs 2025'te kredi faiz oranlarında en son 10'ar baz puanlık indirim yapılmış; 1 yıllık oran yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık oran ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.
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