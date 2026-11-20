Putin: Kiev ve Avrupa çatışmayı çözmek için henüz uzlaşmaya hazır değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şi ve Trump ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından, "Ukrayna ve Avrupa çatışmanın çözüme kavuşturulması için henüz uzlaşmaya hazır değil" dedi.