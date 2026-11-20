Birleşmiş Milletler’in (BM) en üst yargı kurumu konumundaki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Myanmar rejiminin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine hükmetti. Bu kararla UAD, tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tutarken, kararın daha önce UAD tarafından hakkında soykırım suçlamasıyla soruşturma açılan İsrail için de emsal olması bekleniyor. Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı. Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar kararın ardından davayı açan Gambiya'ya teşekkür etti.

DELİLLER SABİT

UAD’daki mahkeme, 2017 yılında askeri darbeyle başa gelen Myanmar’daki cunta rejimine bağlı kuvvetlerin, Arakan’da silahsız Müslümanlara karşı 10 binden fazla kişinin öldürüldüğü katliamlar işlenmesinin ardından Gambiya tarafından açılmıştı. Lahey’deki Barış Sarayı'nda kararı okuyan UAD Başkanı Yuji Iwasawa, Myanmar güvenlik güçlerinin binlerce sivili öldürdüğünü, cinsel şiddet uyguladığını ve Arakanlı Müslümanların evlerini yaktığını belirtti. Divan, Myanmar güçlerinin 2017'de yaklaşık 10 bin kişiyi öldürdüğünün delillerle sabit olduğunu kaydetti. Arakanlı Müslümanların yerleşim yerlerinin boşaltılıp yakıldığını ve doğrudan infazlar yapıldığını tespit eden UAD, Arakanlı Müslüman köylerinin yaklaşık yüzde 40'ının yıkıldığını, yerlerine hızla başka toplulukların yerleştirildiğini ve Arakanlı Müslümanlara "dönecek yeriniz yok" mesajı verdiğini ifade etti.

GAZZE İLE AYNI

Güney Afrika Cumhuriyeti, benzer bir davayı 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de 75 bini aşkın sivili katleden, sivilleri kasten hedef alan, sığındıkları çadırları vuran ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait evleri ve tarlaları ateşe veren işgalci İsrail rejimi hakkında 29 Ocak 2023’te açmıştı. UAD, dava sürecinde çeşitli tedbir kararları alırken aralarında Türkiye ve İspanya’nın da olduğu çok sayıda ülke davaya müdahil olmuştu. UAD sürecine eş zamanlı olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) de yargı süreci işlerken UCM, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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İSRAİL DE SOYKIRIM İŞLEDİ ÇAĞRISI

Kararın ardından aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ve İnsan Hakları Gözlemevi (Human Rights Watch-HRW) gibi kurumların olduğu çok sayıda uluslararası taraf, İsrail hakkında da aynı kararın alınması yönünde çağrılar yayınladı. Amnesty Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Mahkemenin soykırım kastı vurgusunun Güney Afrika'nın Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım iddiasıyla İsrail'e karşı açtığı dava gibi UAD'de görülmekte olan diğer davalar açısından özellikle önemlidir” dedi. HRW Adalet Hukuk Danışmanı Maria Elena Vignoli de UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması beklendiğini vurguladı.

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