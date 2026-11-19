Divan, Myanmar güvenlik güçlerinin 2017'de yaklaşık 10 bin kişiyi öldürdüğünün delillerle sabit olduğunu kaydetti.

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Lahey'deki Barış Sarayı'nda tarihi bir karara imza atan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın 11 Kasım 2019 tarihinde Myanmar aleyhine açtığı soykırım davasını karara bağladı. Divan, tarihinde ilk kez bir devleti doğrudan soykırım suçundan sorumlu tutarak uluslararası hukukta dönüm noktası niteliğinde bir hüküm verdi.

TARİHTE BİR İLK: DİVAN BAŞKANI IWASAWA KARARI OKUDU

Kararı Barış Sarayı'nda açıklayan Divan Başkanı Yuji Iwasawa, Myanmar güvenlik güçlerinin 2017 yılında Arakanlı Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonların delillerle sabit olan bilançosunu şu maddelerle ortaya koydu:

10 bin sivil öldürüldü: Myanmar güvenlik güçlerinin 2017'de yaklaşık 10 bin kişiyi öldürdüğünün ve doğrudan infazlar gerçekleştirdiğinin delillerle sabit olduğu kaydedildi.

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Cinsel şiddet ve yıkım: Askeri güçlerin sivillere cinsel şiddet uyguladığı, yalnızca Arakanlı Müslümanlara ait yerleşim yerlerinin boşaltılarak yakıldığı tespit edildi.

KÖYLERİN YÜZDE 40'I YIKILDI: "DÖNECEK YERİNİZ YOK" MESAJI

Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" adı altında başlatılan saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

UAD kararında, Arakanlı Müslüman köylerinin yaklaşık yüzde 40'ının tamamen yıkıldığı ve yerlerine hızla başka toplulukların yerleştirildiği vurgulandı. Divan, köylerin bu şekilde yok edilmesinin Arakanlı Müslümanlara açıkça "dönecek yeriniz yok" mesajı verdiğini ifade etti.

İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN GAZZE DAVASINA EMSAL OLACAK

Uluslararası Adalet Divanı'nın Myanmar'ı soykırımdan sorumlu tutan bu tarihi hükmünün, uluslararası yargı süreçlerinde kritik bir referans noktası oluşturacağı belirtiliyor. Kararın, Güney Afrika'nın Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine UAD'de açtığı dava için de doğrudan emsal oluşturması bekleniyor.

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