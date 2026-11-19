Vietnam'ın kuzeydoğusundaki UNESCO Dünya Mirası Ha Long Körfezi, binden fazla kireç taşı adacığı ve mağarasıyla her yıl dünyadan turistleri ağırlıyor.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ha Long Bay (Ha Long Körfezi), Vietnam'ın kuzeydoğusundaki Tonkin Körfezi'nde yer alıyor. Zümrüt yeşili suları, denizden aniden yükselen binden fazla kireç taşı adacığı ve mağarasıyla ülkenin en ikonik doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.

Biyoçeşitliliği, balıkçı köyleri ve benzersiz karstik jeolojisiyle körfez, her yıl dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

Bölgenin büyüleyici coğrafyasını tanıma fırsatı bulan ziyaretçiler, körfezde geleneksel ahşap tekneler ve kanolarla adalık labirentler arasında seyrediyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı Vietnam'ın UNESCO Dünya Mirası listesindeki Ha Long Körfezi'nde, binlerce kireç taşı adacığı arasında turist gemileri demirli bekliyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı Gün batımında altın rengine bürünen Ha Long Körfezi'nde denizden yükselen binlerce kireç taşı adacığı ve tekneler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bu doğa harikasının eşsiz manzarasını sunuyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ha Long Körfezi, zümrüt yeşili suları ve binden fazla kireç taşı adacığıyla Vietnam'ın en ikonik doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ha Long Körfezi'nin zümrüt yeşili suları ve kireç taşı adacıkları, her yıl dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı Vietnam'ın kuzeydoğusundaki Tonkin Körfezi'nde yer alan Ha Long Körfezi'nde, zümrüt yeşili sularda yüzlerce kireç taşı adacığı arasında turistleri taşıyan tekneler demirli bekliyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı Vietnam'ın kuzeydoğusundaki Tonkin Körfezi'nde yer alan UNESCO Dünya Mirası Ha Long Körfezi, zümrüt yeşili sularındaki binlerce kireç taşı adacığı ve gün batımında teknelerle ziyaretçi çekiyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ha Long Körfezi'nde, denizden yükselen kireç taşı adacıkları ve turist tekneleri zümrüt yeşili suların üzerinde yer alıyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı Gün batımında altın rengi ışığa bürünen Ha Long Körfezi'nde, denizden yükselen kireç taşı adacıkları ve gezi tekneleri, UNESCO Dünya Mirası Ha Long Körfezi'nin ikonik manzarasını oluşturuyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ha Long Körfezi, Tonkin Körfezi'nde denizden yükselen kireç taşı adacıklarıyla ülkenin en ikonik doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ha Long Körfezi'nde zümrüt yeşili sular, binlerce kireç taşı adacığı ve çok sayıda turist teknesi, körfezi her yıl ziyaret eden turistlere gösteriyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ha Long Körfezi'nde zümrüt yeşili sular ve denizden yükselen kireç taşı adacıkları, körfezi her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgi odağı yapıyor.

Harun Özalp Anadolu Ajansı Gün batımında altın rengi yansımalar altında gemilerin süzüldüğü Ha Long Körfezi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan binlerce kireç taşı adacığıyla ünlü.

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