UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ha Long Bay (Ha Long Körfezi), Vietnam'ın kuzeydoğusundaki Tonkin Körfezi'nde yer alıyor. Zümrüt yeşili suları, denizden aniden yükselen binden fazla kireç taşı adacığı ve mağarasıyla ülkenin en ikonik doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.
Biyoçeşitliliği, balıkçı köyleri ve benzersiz karstik jeolojisiyle körfez, her yıl dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.
Bölgenin büyüleyici coğrafyasını tanıma fırsatı bulan ziyaretçiler, körfezde geleneksel ahşap tekneler ve kanolarla adalık labirentler arasında seyrediyor.
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