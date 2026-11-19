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Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinin 6 ilçesinde, Akvan Siklonu nedeniyle yaklaşık 63 bin kişi güvenli barınaklara nakledildi.

Odisha eyalet hükümetinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Akvan Siklonu'nun eyaletteki Ganjam, Gajapati, Puri, Bhadrak, Malkangiri ve Rayagada ilçelerinde hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Ganjam'da 36 bin 398 kişi nakledildi

Bölgelerdeki nakil rakamları Ganjam'da 36 bin 398, Gajapati'de 16 bin 863, Puri'de 6 bin 310, Bhadrak'ta 2 bin 334 ve Malkangiri'de 910 kişi olarak aktarıldı.

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Rayagada'da tahliye edilenlerin sayısına dair net bir rakam ise paylaşılmadı.

İlçelerdeki barınaklarda temiz su, yemek ve temel sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı, tahliye çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

Akvan Siklonu'nun hayatı olumsuz etkilediği alanlarda acil kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca bölgelerde heyelan riski taşıyan 941 köyün belirlendiği ve tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Siklonun yarın öğlene kadar karaya ulaşması bekleniyor

Hindistan Meteoroloji Departmanı'na (IMD) göre, şiddetli Akvan Siklonu'nun yarın öğlene kadar Andhra Pradesh eyaletinin kuzeyi, Yanam bölgesi ve Odisha'nın güneyi yakınlarında da karaya ulaşması bekleniyor.

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Fırtınanın saatte 90 ila 100 kilometre hızla ilerleyeceği, rüzgar hızının ise saatte 110 kilometreye kadar ulaşabileceği IMD tarafından belirtildi.

Öte yandan Murasu ve Arnab adlı iki büyük siklon Hindistan'da yakın zamanda görülmüştü.

Bu siklonlar Andhra Pradesh eyaletinde büyük hasara yol açmıştı.

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