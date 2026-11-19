Yeni bir insani kriz kapıda mı? Beş ülke tamamen boşaltılabilir

Küresel ısınmayla birlikte deniz seviyelerinin yükselmesi, özellikle alçak rakımlı ada ülkeleri için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Pasifik ve Hint Okyanusu'nda yer alan 5 ülke, topraklarının ve yaşam alanlarının geleceğini güvence altına almak için farklı hazırlıklar yürütüyor.