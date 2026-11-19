Avustralya'nın ilk yerli yapım savaş gemisi HMCS Spitfire'ın batığına, Queensland eyaleti açıklarında 128 yıl sonra ulaşıldı.
Piper Adası açıklarında 21 Ağustos 1898'de su alarak batan HMCS Spitfire'ın enkazına yönelik kapsamlı arama çalışmalarının, Avustralya Kraliyet Donanmasına ait mayın gemisi tarafından tamamlandığı açıklandı.
Batık 21 Ağustos'ta keşfedildi
Duyurulduğuna göre, olası bir Rus işgaline karşı inşa edilen Avustralya'nın ilk yerli yapım savaş gemisinin batığı, Queensland eyaleti açıklarında 21 Ağustos'ta, batışından tam 128 yıl sonra keşfedildi.
Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, keşfin daha önce duyurulmamasının nedeninin, gemi batıklarını korumaya yönelik yasalar kapsamında devlet kurumları arasında yürütülmesi gereken bildirim süreçleri olduğu ifade edildi.
Batığın, geminin batışından tam 128 yıl sonra bulunmasını Queenslandlı yetkililer "büyük talih" olarak nitelendirdi.
Kırım Savaşı döneminde hizmete alındı
Olası bir Rus işgaline karşı koymak amacıyla Kırım Savaşı döneminde, 1855'te hizmete alınan İngiliz Kraliyetine ait HMCS Spitfire'ın kullanılmasına gerek kalmadan savaş sona erdi.
Queensland eyalet yönetimi, Spitfire'ı 1885'te balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere özel mülkiyete devretti.
Piper Adası açıklarında su alan gemi, 21 Ağustos 1898'de battı.
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