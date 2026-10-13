17 saatlik uçuşta büyük kriz: Koltukların arasından çıkıp yolcuları ısırdı
Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas’a ait Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağı, 17 saatlik uzun mesafeli uçuş sırasında yaşanan tahtakurusu istilası nedeniyle seferden çekildi. Yolcuların ısırıldıklarını bildirmesi üzerine havada başlayan kriz, dönüş seferinin iptal edilmesine ve uçağın detaylı dezenfeksiyon ile bakıma alınmasına yol açtı.
Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketinin Perth kentinden İtalya'nın başkenti Roma’ya gerçekleştirdiği yaklaşık 17 saatlik sefer sırasında yolcular büyük bir mağduriyet yaşadı. Uçuş esnasında ekonomi sınıfındaki bazı koltuklarda tahtakurularının bulunduğunu fark eden ve böcekler tarafından ısırılan yolcular durumu kabin ekibine bildirdi.
İLAÇLAR TÜKENDİ, MÜDAHALE YETERSİZ KALDI
Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan habere göre, cuma günü gerçekleşen uçuş sırasında tahtakurusu ısırıklarından etkilenen ve şiddetli kaşıntı yaşayan yolculara kabin görevlileri tarafından antihistaminik ilaçlar dağıtıldı. Ancak uçaktaki ilaç stokunun bir süre sonra tükendiği öne sürüldü.
UÇAK İLAÇLAMA VE BAKIMA ALINDI
Ekonomi sınıfı koltuklarında yaşanan bu hijyen krizinin ardından harekete geçen Qantas yönetimi, cumartesi günü yapılması planlanan Roma-Perth dönüş uçuşunu iptal etti. Havayolu şirketi yaşanan aksaklık nedeniyle tüm yolculardan özür dilerken, mağdur olan yolculara konaklama imkanı sağlandığını ve 48 saat içerisinde alternatif uçuşlarla aktarıldıklarını duyurdu.
ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN KORKULU RÜYASI
Kıyafetlerde, mobilyalarda ve koltuk kumaşlarında kolayca barınabilen kanatsız parazitler olan tahtakuruları, son dönemde toplu taşıma araçlarında ciddi krizlere neden oluyor. Ciddi hastalık riski taşımasalar da kaşıntı ve yaralara sebep olan bu böceklerin temizlenmesi oldukça zor ve yüksek maliyetli. Yakın zamanda İngiltere'de de makinist kabinlerinde tahtakurusu görülmesi üzerine bazı tren seferleri iptal edilmek zorunda kalmıştı.