17 saatlik uçuşta büyük kriz: Koltukların arasından çıkıp yolcuları ısırdı

Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketinin Perth kentinden İtalya'nın başkenti Roma’ya gerçekleştirdiği yaklaşık 17 saatlik sefer sırasında yolcular büyük bir mağduriyet yaşadı. Uçuş esnasında ekonomi sınıfındaki bazı koltuklarda tahtakurularının bulunduğunu fark eden ve böcekler tarafından ısırılan yolcular durumu kabin ekibine bildirdi.

İLAÇLAR TÜKENDİ, MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan habere göre, cuma günü gerçekleşen uçuş sırasında tahtakurusu ısırıklarından etkilenen ve şiddetli kaşıntı yaşayan yolculara kabin görevlileri tarafından antihistaminik ilaçlar dağıtıldı. Ancak uçaktaki ilaç stokunun bir süre sonra tükendiği öne sürüldü.

UÇAK İLAÇLAMA VE BAKIMA ALINDI

Ekonomi sınıfı koltuklarında yaşanan bu hijyen krizinin ardından harekete geçen Qantas yönetimi, cumartesi günü yapılması planlanan Roma-Perth dönüş uçuşunu iptal etti. Havayolu şirketi yaşanan aksaklık nedeniyle tüm yolculardan özür dilerken, mağdur olan yolculara konaklama imkanı sağlandığını ve 48 saat içerisinde alternatif uçuşlarla aktarıldıklarını duyurdu.

ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN KORKULU RÜYASI

Kıyafetlerde, mobilyalarda ve koltuk kumaşlarında kolayca barınabilen kanatsız parazitler olan tahtakuruları, son dönemde toplu taşıma araçlarında ciddi krizlere neden oluyor. Ciddi hastalık riski taşımasalar da kaşıntı ve yaralara sebep olan bu böceklerin temizlenmesi oldukça zor ve yüksek maliyetli. Yakın zamanda İngiltere'de de makinist kabinlerinde tahtakurusu görülmesi üzerine bazı tren seferleri iptal edilmek zorunda kalmıştı.

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