Havada korku dolu anlar: Felaketin eşiğinden dönüldü

IndiGo Havayolları'na ait 6E 6115 sefer sayılı Yeni Delhi-Chennai uçuşu sırasında, bir yolcunun yanında taşıdığı powerbank cihazı henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. Saniyeler içinde kabin içerisini kaplayan duman ve patlama sesi uçakta büyük paniğe neden oldu.

KABİN EKİBİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olay anında hızlıca harekete geçen kabin görevlileri, acil durum protokollerini uygulayarak yangına ve dumana derhal müdahale etti. Durumun kontrol altına alınmasının ardından uçuş ekibi tedbir amaçlı olarak rotayı değiştirip Haydarabad kentine yönelme kararı aldı.

RAJIV GANDHI HAVALİMANI'NA GÜVENLİ İNİŞ

Havayolu şirketinden yapılan resmi açıklamada, uçağın Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na emniyetli bir şekilde iniş yaptığı doğrulandı. 11 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen olayın ardından, maşakkatli anlar yaşayan yolcuların nihai varış noktaları olan Chennai'ye ulaştırılması amacıyla vakit kaybetmeksizin alternatif bir uçak tahsis edildi.

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