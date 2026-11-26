Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı
Şi Cinpingve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacağı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından bildirildi.
Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Putin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılacağını söyledi.
Putin, Şi Cinping ve
Trumparasında 19 Kasım'da üçlü görüşme yapılması konusunda mutabık kalındığını vurgulayan Peskov,
“Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleşecek”ifadesini kullandı.
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