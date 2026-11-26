Elon Musk'tan 18,35 milyar dolarlık vaat: ABD'deki her çocuğa verecek

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD'deki her çocuğa sahibi olduğu uzay ve yapay zekâ şirketi SpaceX'in iki hissesini vereceğini duyurdu. Ülkedeki 18 yaş altı yaklaşık 72 milyon çocuğu kapsayan ve hisselerden birinin SpaceX, diğerinin ise Musk tarafından karşılanacağı taahhüdün toplam değeri 18,35 milyar dolara ulaşıyor.