Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin ilk astronotunun uzaya çıkmasının ardından Çin’in İslamabad Büyükelçisi Jiang Zaidong’u kabul etti. Tarihi uçuşun 240 milyon Pakistanlının hayallerini yansıttığını belirten Şerif, bu başarının gençlere Ay’a ve ötesine ulaşma yolunda ilham vereceğini söyledi. Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang’a yazdığı tebrik mektuplarını da büyükelçiye teslim etti.
Pakistan’ın ilk astronotu Muhammed Zeeshan Ali’nin uzaya çıkmasının ardından İslamabad’da diplomatik temaslar hız kazandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin’in İslamabad Büyükelçisi Jiang Zaidong ile 26 Kasım’da Başbakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede Pakistanlı astronotların eğitimine katkı sağlayan Çinli kurumlara teşekkür eden Şerif, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonunun (SUPARCO), üniversitelerin, bilim insanlarının ve Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarıyla bu başarının elde edildiğini belirtti.
GENÇLERİN YENİ HEDEFİ AY
Uzay görevinin Pakistanlı gençlere ve bilim insanlarına ilham vereceğini belirten Şerif, bunun yalnızca bir astronotun değil, 240 milyon Pakistanlının yolculuğu olduğunu söyledi. Şerif, elde edilen başarının gençleri Ay’a ve daha uzak hedeflere ulaşmak için teşvik edeceğini ifade etti.
UZAYDA İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK
Çin’in uzay programını diğer ülkelerin katılımına açmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerif, uzayın barışçıl amaçlarla araştırılması ve kullanılması konusunda Çin ile ortak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Görüşmede ayrıca Pakistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
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