



GENÇLERİN YENİ HEDEFİ AY





Uzay görevinin Pakistanlı gençlere ve bilim insanlarına ilham vereceğini belirten Şerif, bunun yalnızca bir astronotun değil, 240 milyon Pakistanlının yolculuğu olduğunu söyledi. Şerif, elde edilen başarının gençleri Ay’a ve daha uzak hedeflere ulaşmak için teşvik edeceğini ifade etti.















