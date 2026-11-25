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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı , ülkedeki İsviçre Diplomatik Temsilciliği’nin başkanı Sylvain Astier’i istenmeyen kişi (persona non grata) ilan etti. Astier’in 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.

İsviçre’nin Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı’nı yaptırım kapsamına alması, Pyongyang ile Bern arasında krize neden oldu.

Astier Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın Avrupa Dairesi Genel Müdürü Pak Hyon Su’nun Astier’i çağırarak 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediği kaydedildi.

İsviçre Diplomatik Temsilciliği’nin kapatılmasını talep eden bir muhtıranın da Astier’e verildiği aktarıldı.

Çocuk kampına yaptırım uygulanmıştı

Kuzey Kore’nin doğusundaki Wonsan kentinde yer alan Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı, yabancı gençlere konaklama imkanı ile eğitim ve kültürel değişim programları sunuyor.

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Kamp, Rusya’nın Ukrayna’dan kaçırdığı çocukların burada ağırlandığı ve ideolojik eğitime tabi tutulduğu iddiaları ile gündeme gelmişti.

Ukrayna merkezli bir gazete de geçen yıl, iki Ukraynalı çocuğun Rus askerleri tarafından kaçırılarak Wonsan kentindeki kampa gönderildiğini iddia etmişti.

İsviçre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini sunmasının ardından kampı kendi yaptırım listesine dahil etmişti.

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Kim Yo Jong’dan sert tepki

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, dün yaptığı açıklamada Bern yönetiminin adımını "açık düşmanca bir eylem" ve "egemenlik ihlali" olarak nitelendirmişti.

Kim, İsviçre Diplomatik Temsilciliği’nin faaliyetlerine son verilmesi için girişimde bulunacağını belirterek, "Dışişleri Bakanlığımıza, Pyongyang’daki İsviçre Diplomatik Temsilciliği’nin faaliyetlerine son verilmesi konusunu titizlikle incelemesi ve gerekli adımı atması yönünde tavsiyede bulunacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Temsilcilik Ekim ayında açılmıştı

Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini 1974 yılında kuran İsviçre, büyükelçilik bulundurmak yerine 1997’de insani yardım odaklı faaliyet gösteren bir ofis açmıştı.

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Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’de kapatılan bu ofisin ardından, Ekim 2026’da Pekin Büyükelçiliği’ne bağlı olarak siyasi diyalog yürütmek üzere yeni formatta bir İsviçre Diplomatik Temsilciliği açılmıştı.

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