Ülke medyası ayrıca, "Black Cube" temsilcilerinin daha önce de iki kez Banja Luka'ya geldiğini anımsatarak İsrailli şirket adına gelenlerin Tel Aviv'den direkt uçuşla Banja Luka'ya indiği bilgisini paylaştı.

Bosna Hersek medyası, görüşmenin RS’in yönetim merkezinin bulunduğu Banja Luka’da yapıldığını aktarırken, toplantıya ilişkin bilgi verilmedi. Ülke medyası ayrıca, "Black Cube" temsilcilerinin daha önce de iki kez Banja Luka'ya geldiğini anımsatarak İsrailli şirket adına gelenlerin Tel Aviv'den direkt uçuşla Banja Luka'ya indiği bilgisini paylaştı. "Black Cube" temsilcilerinin Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından RS'de hükümet kurma görüşmelerinin devam ettiği bir dönemde Banja Luka'yı ziyaret etmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı.

SLOVENYA’YA DA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Öte yandan, bölge ülkelerinden Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, "Black Cube" şirketinin yetkililerinin başkent Lübliyana'yı üç kez ziyaret ettiğini ve 22 Mart'ta yapılan seçimde başbakan olarak göreve gelen SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü savunmuştu. "Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcisi gibi tanıttığını belirten Mladina, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını öne sürmüştü. Eski Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Black Cube" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek iddiaları yalanlamıştı.

Srebrenitsa komutanı gözaltında

Srebrenitsa savunmasının sembol isimlerinden eski Boşnak komutan Naser Oriç, dün sabah ikamet ettiği Olovo bölgesinde gözaltına alındı. Gözaltı operasyonu Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Devlet Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) ile Sırp Cumhuriyeti (RS) İçişleri Bakanlığı ekipleri, Oriç'in 2 Ağustos'ta Doğu Saraybosna'da Kosta Pandureviç’e karşı ateş açtığı suçundan aranan firari Djordje Zdrale'nin saklanmasına yardım ettiği iddia edilen evinde arama yaptı. Aynı soruşturma kapsamında eski RS milletvekili Nikolina Sljivic ile Mesud Mustafic de gözaltına alınırken, firari Zdrale'ye henüz ulaşılamadı.

Reklam Reklam

Düşünce Günlüğü

Balkanlarda Türkçe tekellüm etmek

Gündem

Türkiye'den Bosna Hersek'teki kazaya başsağlığı: Derin üzüntü duyuyoruz

Dünya

Bosna Hersek'te AB helikopteri yere çakıldı