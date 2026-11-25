Financial Times (FT) gazetesinin araştırmasında, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, ABD merkezli "Tripwire South LLC" şirketinden tonlarca plastik patlayıcı satın aldığı öne sürüldü. Şirketin sahibi ABD'li silah tüccarı Ryan Morris'in, İngiltere'ye geleneksel C4'ten daha güçlü olduğu öne sürülen "EDC-4" adlı patlayıcıyı sattığı belirtildi. Ancak FT'nin araştırmasında, söz konusu ürünün askeri C4'ün temel bileşeni RDX yerine daha ucuz olan PETN bazlı bir patlayıcı içerdiği ileri sürüldü. İngiltere Savunma Bakanlığı, FT'ye yaptığı açıklamada, ürünler üzerinde gerçekleştirilen bağımsız testlerde yalnızca PETN maddesinin tespit edildiğini doğruladı. PETN maddesi, RDX’e göre sürtünme ve darbeye karşı daha hassas ve patlayıcı gücü daha yüksek olarak biliniyor ancak bombalarda bu maddenin kullanılmasının nakliyat yapan Ukrayna askerlerinin hayatını tehlikeye attığına dikkat çekiliyor. FT'nin ulaştığı belgelere göre, Nisan 2025'te yapılan anlaşma kapsamında ilk aşamada 36 ton patlayıcı sipariş edildi. Toplam 204 tona kadar alım yapılmasına imkan sağlayan anlaşmanın potansiyel değeri yaklaşık 26,3 milyon sterline ulaşıyor.

PATRİOTLAR HÂLÂ BEKLİYOR

Öte yandan, geçtiğimiz hafta ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı ek Patriot hava savunma sistemleri (HSS) füzesi için de henüz onay çıkmadığı bildirildi. FT’ye konuşan üç istihbarat kaynağı, Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) Ukrayna'nın Batılı müttefikleri tarafından finansmanı sağlanan, ABD üretimi PAC-3 ve PAC-2 tipi yaklaşık 60 Patriot önleme füzesi için hâlâ onay beklediğini bildirdi. Söz konusu kaynaklar, sevkiyatın ABD Savunma Bakanı Hegseth'in onay vermemesi nedeniyle geciktiğini ifade etti. Patriot füzelerinin Avrupa'daki stoklardan Ukrayna'ya gönderilmesi için de Washington yönetiminin onayı gerekiyor. Ukrayna'ya ayrılan PAC-3 füzelerinden 8'inin eylülde, 10'unun ekimde, 10'unun kasımda ve 12'sinin aralıkta teslim edilmesi planlanmıştı. Sevkiyatların hiçbirine onay verilmediği belirtildi.

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