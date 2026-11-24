Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi'nde askeri helikopter kazası meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre, bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
5 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, helikopter kazasında 5 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
AS-532 TİPİ HELİKOPTER KAZA KIRIMA UĞRADI
Millî Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada düşen hava aracının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopter olduğunu bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Eskişehir'in Yörükakçayır Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler paylaşıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken helikopterde bulunan personelin durumuna ilişkin henüz resmi bilgi verilmedi.
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