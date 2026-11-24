Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında gündemdeki dış politika başlıklarına, Mekke İttifakı tartışmalarına ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına yönelik yürütülen eleştirilere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de olumlu seyreden her adımın ardından hemen bir karşıtlık üretildiğini dile getiren Yarar, bu yaklaşımı Almanya’daki bir gözlemi üzerinden anlattı.

ALMANYA VE KATAR ÖRNEĞİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Almanya’nın yapay zeka ve çip teknolojileri alanında Katar ile 14 milyar euroluk yatırım anlaşması yaptığı bir dönemde Alman meslektaşlarıyla konuştuğunu aktaran Yarar, orada kimsenin ülkenin Katar’a satıldığı yönünde bir algı oluşturmadığını, yatırımcının ülkeye kazandırılması için her türlü kolaylığın sağlandığını belirtti. Türkiye’de ise pozitif bir gündem oluştuğu anda hemen karşıt bir kulis faaliyetinin devreye girdiğini ifade eden Yarar, Mekke İttifakı üzerinden yürütülen tartışmaların da bu anlayışın bir yansıması olduğunu söyledi.

MEKKE İTTİFAKI’NA EN ÇOK İSRAİL VE YUNANİSTAN KARŞI ÇIKIYOR

Mekke İttifakı’na en sert tepkiyi İsrail ve Yunanistan’ın gösterdiğine dikkat çeken Mete Yarar, bu ülkelerin Türkiye’nin Orta Doğu’da güçlenmesinden ve bölgede yeni bir blok oluşturmasından rahatsızlık duyduğunu kaydetti. İttifakın Türkiye’nin coğrafyadaki güç oluşturma potansiyeli açısından önem taşıdığını vurgulayan Yarar, bunun bir saldırı grubu değil, sınırları belli bir iş birliği zemini olduğunun altını çizdi.

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HAKAN FİDAN’IN SÖZLERİ ÇARPITILIYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı döneminden bu yana devlet adamı ciddiyetiyle hareket ettiğini belirten Mete Yarar, Fidan’ın PKK, Suriye ve İsrail gibi kritik başlıklarda Türkiye’nin duruşunu net biçimde topluma aktardığını söyledi. Bakan Fidan’ın Suriye sahasındaki oldu bittilere müsaade edilmeyeceğine yönelik kararlı mesajlarının ve "Allah uzak tutsun" diyerek kurduğu cümlelerin cımbızlanarak "savaşa gidiyoruz" şeklinde sunulmasına tepki gösteren Yarar, şunları kaydetti:

"Bakın iyi ki bu ülkede Hakan Fidan gibi devlet adamı kimliğiyle olan, analizleriyle belli bir ağırlığı olan insanlar var. Liyakat diyoruz ya; eleştirecek bulduğunuz konu Hakan Fidan'ın bu sözü mü? Yemen'e asker gönderelim gibi bir şey mi söyledi? Hiçbir yerde söylemedi bugüne kadar. Tam tersine 'Sınırları bellidir, Suudi Arabistan toprak bütünlüğüdür bizim için. Bu bir ittifaktır, saldırı grubu değildir' dedi. İşini yapmayan adamlara saldırsanıza, doğru konuşmayan adamlara saldırsanıza, bu ülkeye yanlış yapanlara söylesenize. Bula bula Sayın Bakan'ın çok da doğru söylediği, altına da imza atacağım bir mevzu üzerinden mi saldırıyorsunuz?"

COP31 ELEŞTİRİLERİNE DE DEĞİNDİ

Konuşmasının sonunda COP31 sürecine yönelik yürütülen olumsuz kampanyalara da değinen Mete Yarar, iklim zirvesi üzerinden de benzer bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek yapıcı ve sonuç odaklı çalışmaların hedef alınmasını eleştirdi.