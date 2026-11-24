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AK Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerin eğitim hayatındaki ve ülkenin geleceğindeki belirleyici rolüne dikkat çeken özel bir video hazırladı. Parti tarafından X, NSosyal ve Instagram gibi resmi sosyal medya platformları üzerinden eş zamanlı olarak paylaşılan video kısa sürede dikkat çekti.

ÖĞRETMENLERE MİNNET VE TEŞEKKÜR MESAJI

Paylaşımın açıklama bölümünde öğretmenlerin fedakarlıklarına ve rehberliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Hayallerimize inanan, geleceğimize emek veren öğretmenlerimiz, bugün ulaştığımız her başarıda iziniz var. Bilginizle yolumuzu aydınlattığınız, sevginizle hayatımıza dokunduğunuz için minnettarız. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

KAAN, TOGG VE ŞEHİR HASTANELERİ PROJELERİNE VURGU

Yayımlanan videonun içeriğinde ise Türkiye’nin teknoloji, sanayi ve sağlık alanındaki önemli projelerine imza atan nesilleri yetiştiren öğretmenlerin gururu işlendi. Milli muharip uçak KAAN, yerli otomobil Togg ve şehir hastaneleri gibi projelerde görev alan öğrencileriyle gurur duyan bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı videoda, "Bugün gurur duyduğumuz her başarının ardında bize inanan öğretmenlerimiz var" mesajı verildi.