İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekiplerinin ormanlık alanda yürüttüğü bölgede haber takibi yapan Mehmet Can Çoban, korku dolu anlar yaşadı.
ASLAN ARARKEN KARŞISINA SARI KÖPEK ÇIKTI
Aslanın bulunabileceği bölgede ilerleyen muhabir, aniden karşısına çıkan sarı renkli bir hayvanı görünce paniğe kapıldı. Kısa süreli korku yaşayan muhabir, karşısındaki hayvanın aslan değil köpek olduğunu fark edince rahatladı.
Kayıp aslan nedeniyle bölgede yaşanan tedirginlik, muhabirin bu beklenmedik karşılaşmasıyla farklı bir görüntüye sahne oldu.
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