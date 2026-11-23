İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan aslanın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Aslanın ormanlık alana doğru ilerlemesinin ardından bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Ekipler, hayvanın bulunabileceği alanlarda güvenlik önlemlerini artırdı.
KOMANDO TİMLERİ ORMANLIK ALANA GİRDİ
Arama çalışmalarında 23. saate girilirken İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri de bölgeye sevk edildi.Komandolar, arazi içinde güvenlik önlemleri almak amacıyla ormanlık alana girdi. Arama faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
ASLANIN KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan, İstanbul'da görülen aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğunun belirlenmesi için de incelemeler sürdürülüyor. Yetkililer, kayıp aslanın sağ olarak yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.