Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayın programında Türkiye’nin dış politika vizyonuna ve çevresindeki coğrafyalarda yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Kriz yönetiminden siyasi istikrarın bölgesel etkilerine kadar pek çok başlığa değinen Fidan, Türkiye’nin küresel ve bölgesel ağırlığının altını çizdi.

KRİZLERE KARŞI ÖNLEYİCİ DİPLOMASİ

Krizler henüz patlak vermeden öngörüde bulunarak gerekli diplomatik mekanizmaları devreye sokmanın önemini vurgulayan Bakan Fidan, bu süreci deprem örneğiyle açıkladı. Sarsıntı yaşansa dahi alınacak önlemlerle hasar ve kayıpların azaltılabileceğini belirten Fidan, Ortadoğu, Kafkaslar, Akdeniz ve Balkanlar’daki mevcut gerilimlerin küçük çaplı sarsıntılarını dikkate alarak büyümelerini önlemeye odaklandıklarını söyledi.

Türkiye’nin bu alandaki yoğun çabalarının ortaklar ve diğer ülkeler tarafından da görüldüğünü ifade eden Fidan, Türkiye’nin sahip olduğu güç ve etki sayesinde barış ile istikrarın sürekli aranan bir aktörü haline geldiğini ve Türkiye’nin geliştirdiği dış politika kavramlarının artık farklı coğrafyalarda da kullanılmaya başlandığını kaydetti.

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DIŞ POLİTİKADA HAMASET VE DUYGUSAL YÖNETİM UYARISI

Devlet yönetiminde hem siyasi hem de pratik açıdan hassas bir denge gözetilmesi gerektiğine işaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, dış politikanın kolayca hamaset malzemesi yapılabildiğine dikkat çekti. Böylesine stratejik bir alanda duygusal bir yönetim tarzının ülkeyi krize sürükleyebileceğini dile getiren Fidan, dış politikanın bir yapay zeka oyunu gibi yürütülemeyeceğinin altını çizdi.

Konuşmasında siyasi istikrarın dış politikaya sağladığı imkana da değinen Bakan Fidan, Türkiye gibi bir ülkede böylesine uzun süreli bir iktidarın varlığının yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için bir rahmet olduğunu ifade etti. İstikrarlı yönetim sayesinde bölgenin stratejik röntgeninin çekilip doğru teşhislerle adım atılabildiğini belirten Fidan, tarihten gerekli dersleri çıkararak geleceğe ilerlemek gerektiğini sözlerine ekledi.