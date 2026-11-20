İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iki İETT otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı.
KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
OTOBÜSLERDE HASAR OLUŞTU
Çarpışmanın etkisiyle arkadan çarpan otobüsün ön kısmında, diğer otobüsün ise arka bölümünde hasar meydana geldi.
Otobüslerden birinin camları kırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken olayın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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