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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, fotoğrafta yanında bulunan kişinin kimliği nedeniyle kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Karedeki ismin yüz hatları ve fiziksel görünümü sebebiyle Özgür Özel'e benzetilmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun bir tartışma başladı.

Bülent Arınç'ın paylaştığı kareyi gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Arınç'ın yanında duran kişinin Özgür Özel olup olmadığını sorguladı.

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Çok sayıda kullanıcı Özgür Özel'e, "Bu sen misin" sorusunu yöneltti.

Fiziksel görünüm ve yüz hatlarındaki dikkat çekici benzerlik nedeniyle fotoğraf kısa sürede platformlarda en çok konuşulan konular arasına girdi.

KAREDEKİ İSMİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada gündem olan tartışmaların ardından fotoğraftaki kişinin gerçek kimliği netlik kazandı. Bülent Arınç'ın yanında yer alan ve Özgür Özel'e benzetilen ismin, AK Parti Saruhanlı Kurucu İlçe Başkanı Burhan Tezcan olduğu belirtildi.

MANİSA BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Hem Bülent Arınç'ın hem de Özgür Özel'in siyasi geçmişlerinde önemli yer tutan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kurucu ilçe başkanı olan Burhan Tezcan'ın ortaya çıkmasıyla birlikte, paylaşım üzerindeki merak da giderilmiş oldu.

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