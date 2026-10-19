Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yine cenazede karşı karşıya geldi: Bakışlar dikkat çekti

CENAZE TÖRENİNDE YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Doğru Yol Partisi 20 ve 21’inci dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gülay’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Törene ilk olarak Özgür Özel gelirken, daha sonra salona ulaşan Kemal Kılıçdaroğlu aileye başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, ardından Özel ile tokalaştı. İki ismin karşı karşıya geldiği anlar kameralara yansıdı.

ARINÇ DA YANLARINDA YER ALDI

Özel ve Kılıçdaroğlu’nun tokalaştığı sırada eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın da yanlarında bulunduğu görüldü. Tören boyunca Özel ile Arınç’ın zaman zaman kısa sohbetler gerçekleştirdiği aktarıldı.

SİYASİ GERİLİMİN ARDINDAN BİR ARAYA GELDİLER

CHP’deki kurultay süreci ve sonrasında yaşanan genel başkanlık tartışmalarıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu ve Özel, daha önce de bir cenaze töreninde karşılaşmıştı. İki ismin Hasan Gülay’ın cenazesinde yeniden bir araya gelmesi ve tokalaşması dikkat çekti.